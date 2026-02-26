快訊

北台灣新屋市場回到「三級警戒」 賣不完待售建案破1,500案

只是想要祖父活過的證明！被遺忘的日籍22８受難者故事

馬年記憶體投資術 缺貨潮難解「產能為王」是關鍵

油門一催悲劇了！BMW追撞騎士 肇事車竟掛他車牌當場被扣車

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園市蘆竹區文中路一段昨日傍晚發生一起交通事故，一名25歲宋姓男子向友人借用BMW自小客車代步，因不熟悉車況加速過猛，失控追撞前方同向行駛的機車，造成54歲張姓女騎士手腳多處擦挫傷，所幸送醫後無生命危險。警方到場處理時，意外發現肇事車輛懸掛他車號牌，當場拆除牌照並查扣車輛。

據了解，宋男昨日17時許駕駛借來的BMW沿文中路一段往中壢方向行駛，行經168號附近時，因不熟悉車輛性能，加速過猛導致車速過快失控，不慎撞擊前方由張女騎乘的機車。

張女遭撞後手腳多處擦挫傷，隨即送往衛福部桃園醫院救治，經診斷並無大礙。警方到場後對宋男實施酒測，酒測值為零，已排除酒駕肇事，詳細肇事責任仍待進一步調查釐清。

警方表示，經查該BMW轎車引擎號碼發現並非失竊車輛，但車牌已經註銷，肇事的25歲宋姓男子稱是向友人借車代步，因此將分別傳喚車輛及車牌的所有人到案說明。

警方也依違反道路交通管理處罰條例第12條規定，當場拆除牌照並查扣車輛移置保管，同時針對違規行為製單舉發。

桃園市25歲宋姓男子向友人借用BMW自小客車代步，因不熟悉車況加速過猛，失控追撞前方同向行駛的機車，造成54歲張姓女騎士手腳多處擦挫傷，所幸送醫後無生命危險。記者朱冠諭／翻攝
桃園市25歲宋姓男子向友人借用BMW自小客車代步，因不熟悉車況加速過猛，失控追撞前方同向行駛的機車，造成54歲張姓女騎士手腳多處擦挫傷，所幸送醫後無生命危險。記者朱冠諭／翻攝
桃園市25歲宋姓男子向友人借用BMW自小客車代步，因不熟悉車況加速過猛，失控追撞前方同向行駛的機車，造成54歲張姓女騎士手腳多處擦挫傷，所幸送醫後無生命危險。記者朱冠諭／翻攝
桃園市25歲宋姓男子向友人借用BMW自小客車代步，因不熟悉車況加速過猛，失控追撞前方同向行駛的機車，造成54歲張姓女騎士手腳多處擦挫傷，所幸送醫後無生命危險。記者朱冠諭／翻攝

BMW 失控 桃園

延伸閱讀

姓李了不起？駕駛追撞前車 司機「報上名號」：我姓李！身分笑翻全網

BMW iX3尚未交車就宣布漲價？M款車型有望今年現身！

傳奇改裝廠華麗轉身！BMW Alpina鎖定頂級奢華市場，劍指Maybach而來

BMW新世代純電房車發表倒數！全新i3 2026下半年量產、純電M3確認推出

相關新聞

台中恐怖房客！只因不給續租...貨車衝撞再縱火燒死房東媳婦孫女

台中市烏日區五光路民宅去年11月遭縱火，檢警查出許姓房客不滿房東不給續租、要求遷出，和房東家吳姓媳婦衍生多起官司糾紛，竟...

他酒後上路12次 嚴刑峻法也沒用...逾1成累犯罰不怕！杜絕酒駕 戒癮治療為何推不動？

酒駕防制走過十餘年修法重罰，成效逐步浮現，但累犯問題未解，持續成為道安未爆彈。儘管現行「禁戒」制度可在祭出刑罰同時，強制被告戒酒，但因缺乏明確指引，讓戒癮治療陷入停滯。

高雄玉皇宮拜天公遭竊 勤餘警識破慣竊追回贓款

楊姓女子昨天到高雄玉皇宮「拜天公」，準備騎車回家，發現員警圍住1名男子，原來這名張姓男子涉嫌偷她機車置物箱的現金，被勤餘...

捷運三峽北大站離職員工尋仇 持刀劃傷前主管右耳

新北市捷運三峽北大站工地，昨天下午發生一名26歲吳姓離職員工，帶刀返回工地向22歲官姓主管尋仇，持刀劃傷官男右耳的喋血案...

油門一催悲劇了！BMW追撞騎士 肇事車竟掛他車牌當場被扣車

桃園市蘆竹區文中路一段昨日傍晚發生一起交通事故，一名25歲宋姓男子向友人借用BMW自小客車代步，因不熟悉車況加速過猛，失...

國1中壢段5車連環撞！小客車翻覆、輪胎噴飛6傷送醫

國道1號北向58.3公里中壢轉接道今上午發生連換撞，現場為5輛車事故，分別為1輛聯結車及4輛小客車，造成6人受傷送醫，所...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。