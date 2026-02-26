油門一催悲劇了！BMW追撞騎士 肇事車竟掛他車牌當場被扣車

桃園市蘆竹區文中路一段昨日傍晚發生一起交通事故，一名25歲宋姓男子向友人借用BMW自小客車代步，因不熟悉車況加速過猛，失控追撞前方同向行駛的機車，造成54歲張姓女騎士手腳多處擦挫傷，所幸送醫後無生命危險。警方到場處理時，意外發現肇事車輛懸掛他車號牌，當場拆除牌照並查扣車輛。

據了解，宋男昨日17時許駕駛借來的BMW沿文中路一段往中壢方向行駛，行經168號附近時，因不熟悉車輛性能，加速過猛導致車速過快失控，不慎撞擊前方由張女騎乘的機車。

張女遭撞後手腳多處擦挫傷，隨即送往衛福部桃園醫院救治，經診斷並無大礙。警方到場後對宋男實施酒測，酒測值為零，已排除酒駕肇事，詳細肇事責任仍待進一步調查釐清。

警方表示，經查該BMW轎車引擎號碼發現並非失竊車輛，但車牌已經註銷，肇事的25歲宋姓男子稱是向友人借車代步，因此將分別傳喚車輛及車牌的所有人到案說明。