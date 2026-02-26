國1中壢段5車連環撞！小客車翻覆、輪胎噴飛6傷送醫

國道1號北向58.3公里中壢轉接道今上午發生連換撞，現場為5輛車事故，分別為1輛聯結車及4輛小客車，造成6人受傷送醫，所幸傷者均身體多處擦挫傷，均無生命危險。

國道警方指出，今上午9時39分接獲拖吊車司機通報，國1北向58.3公里中壢轉接道發生多輛車事故，立即派遣巡邏車前往，並通知交控中心、緩撞車及救護車前往，現場占用內側、中線及外側車道，多輛小客車遭撞擊翻覆四腳朝天，還有車輛的輪子噴飛車外，道路上滿是車殼碎片，怵目驚心。