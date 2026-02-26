疑電線短路走火　高雄男受困3樓透天厝雲梯車升空救援

高市鳥松區某棟4樓透天厝今天凌晨零時50分許傳出火警，消防局出動4個分隊前往救援，抵達後，發現邱姓男子受困在3樓，緊急啟動雲梯車升空將邱男救出，所幸並無大礙；警消初步研判，疑老舊電線短路走火，詳細起火原因由火調科調查。

警消指出，位於鳥松區大昌路某棟4層樓透天厝今天凌晨零時50分鐘突傳火警，消防局出動鳥松等4個分隊前往馳援，轄區大華所警力同步抵達，協助疏散周邊住戶及交通管制。

警消抵達後，發現起火的透天厝3樓有人從窗戶探頭，受困火場，消防員啟動雲梯車升空，將邱姓男子（38歲）救出，消防員佈水線救火，火勢順利撲滅。