毒犯心虛拒檢高雄岡山街頭狂飆 撞民宅車毀搜出毒咖啡包

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市岡山區昨天深夜上演驚險警匪追逐，一名45歲吳姓男子因駕車違規跨越雙黃線遭員警攔查，他卻心虛逃逸，在市區瘋狂闖紅燈、危險駕駛，最終因車速過快，在大遼路失控擦撞圍牆後再衝撞民宅大門，被警方在車內搜出毒品咖啡包，全案依涉公共危險、毒品等罪嫌移送。

岡山警分局指出，前峰派出所員警昨晚10時53分執行巡邏勤務行經仁壽路時，發現吳男駕駛的白色小客車違規跨越雙黃線，員警隨即開啟警笛示意停車受檢，不料吳男非但未停車，反而猛踩油門加速竄逃。

吳男為擺脫警方，在岡山市區道路多次連續闖紅燈、罔顧路人安全危險駕駛，嚴重威脅公共安全，警方見狀立即通報勤務指揮中心，啟動線上攔截圍捕，壽天派出所巡邏警力隨後在大遼路一帶發現該車蹤跡，展開尾隨包夾。

由於吳男在巷弄間竄逃速度過快，車輛先是失控擦撞路旁圍牆，隨後更一頭撞上民宅大門，直接撞進民宅，強大衝擊力讓車頭受損嚴重，民宅大門也被撞變形，後方支援警力迅速趕抵，趁吳男下車之際，上前將其壓制逮捕。

警方隨後在車內進行搜索，當場查獲二級毒品卡西酮咖啡包殘渣，以及含有毒品成分的不明飲料，吳男經初步檢測，證實涉吸毒後駕駛。

岡山警方表示，吳男行為已涉嫌違反毒品危害防制條例、公共危險及妨害公務等罪嫌，訊後移送檢方偵辦。

毒犯吸食毒品咖啡包後在岡山街頭拒檢狂飆，衝撞民宅才停下。記者巫鴻瑋／翻攝
毒犯吸食毒品咖啡包後在岡山街頭拒檢狂飆，衝撞民宅才停下。記者巫鴻瑋／翻攝

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 岡山 闖紅燈

