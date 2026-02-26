快訊

經典賽／台美混血好手龍恩確定退賽 台日交流賽後遞補人選

小孩折菜單要賠480元 宜蘭餐廳致歉稱「印20份9600」：願意全額退還

內幕／育兒彈性工時流量炸裂 幕僚爆蔣萬安因這原因拍板上路

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉縣刑大破獲桌遊館掩護不法 查獲20人涉賭移送法辦

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣警察局於24日深夜持搜索票，在朴子市查獲一家以桌遊店為掩護的賭場，逮捕負責人與賭客共20人。刑警大隊副大隊長蘇俊冠表示，為防範不法分子利用年節期間從事賭博行為，警方持續規畫專案勤務，以實際行動展現掃賭決心。

嘉義縣警察局日前接獲民眾檢舉，朴子市某桌遊館涉嫌以桌遊名義掩護賭博行為，嚴重影響社會治安與家庭和諧。警方經蒐證完備後，於2月24日深夜發動查緝行動，當場查獲負責人、會計及現場工作人員共7名，以及賭客13名，現場共有20人參與。

警方在現場查扣現金10萬600元、籌碼93萬30分等賭資，並沒收撲克牌2副、天九牌1副、骰子61顆、計時器1臺、點鈔機2臺、監視器主機3臺及對講機等證物。

蘇俊冠說，春節假期雖然已經落幕，但維護治安沒有空窗期，警方對於任何違法行為均將依法嚴辦、絕不寬貸。全案在訊後依刑法賭博罪嫌將相關人等移送偵辦。

警方同時呼籲相關業者，切勿心存僥倖，試圖以合法營業掩護違法行為，以免觸法。警方將持續強力掃蕩各類犯罪，營造安全、安心的生活環境，絕不容許不法分子橫行。

嘉縣刑大破獲桌遊館掩護不法，查獲20人涉賭移送法辦，並起出賭具、賭資等證物。圖／嘉義縣警局提供
嘉縣刑大破獲桌遊館掩護不法，查獲20人涉賭移送法辦，並起出賭具、賭資等證物。圖／嘉義縣警局提供
嘉縣刑大破獲桌遊館掩護不法，查獲20人涉賭移送法辦，並起出賭具、賭資等證物。圖／嘉義縣警局提供
嘉縣刑大破獲桌遊館掩護不法，查獲20人涉賭移送法辦，並起出賭具、賭資等證物。圖／嘉義縣警局提供
嘉縣刑大破獲桌遊館掩護不法，查獲20人涉賭移送法辦，並起出賭具、賭資等證物。圖／嘉義縣警局提供
嘉縣刑大破獲桌遊館掩護不法，查獲20人涉賭移送法辦，並起出賭具、賭資等證物。圖／嘉義縣警局提供
嘉縣刑大破獲桌遊館掩護不法，查獲20人涉賭移送法辦，並起出賭具、賭資等證物。圖／嘉義縣警局提供
嘉縣刑大破獲桌遊館掩護不法，查獲20人涉賭移送法辦，並起出賭具、賭資等證物。圖／嘉義縣警局提供
嘉縣刑大破獲桌遊館掩護不法，查獲20人涉賭移送法辦，並起出賭具、賭資等證物。圖／嘉義縣警局提供
嘉縣刑大破獲桌遊館掩護不法，查獲20人涉賭移送法辦，並起出賭具、賭資等證物。圖／嘉義縣警局提供

賭博 桌遊 嘉義

延伸閱讀

《魔戒》衍生桌遊募資10分鐘即達標！Kickstarter已破53萬美元

嘉縣竹崎高中學測國文滿級分增3倍 英文高分群成長逾200%

高雄市刑大收留浪貓「黑豹」 成正義精神象徵

高雄刑大隊貓變反詐主角 周邊超夯擬推繪本宣導

相關新聞

台中恐怖房客！只因不給續租...貨車衝撞再縱火燒死房東媳婦孫女

台中市烏日區五光路民宅去年11月遭縱火，檢警查出許姓房客不滿房東不給續租、要求遷出，和房東家吳姓媳婦衍生多起官司糾紛，竟...

新北泰山回收場清晨竄大火 4貨櫃陷火海消防局急籲緊閉門窗

新北市泰山區大科路1處回收場今晨6時許發生火警，火舌及濃煙大量竄出，新北市消防局派遣29輛各式消防車及65名消防員到場搶...

他酒後上路12次 嚴刑峻法也沒用...逾1成累犯罰不怕！杜絕酒駕 戒癮治療為何推不動？

酒駕防制走過十餘年修法重罰，成效逐步浮現，但累犯問題未解，持續成為道安未爆彈。儘管現行「禁戒」制度可在祭出刑罰同時，強制被告戒酒，但因缺乏明確指引，讓戒癮治療陷入停滯。

影／台南東區連棟民宅火警 通往3樓樓梯間發現7旬婦明顯死亡

台南東區林森路二段192巷內一棟3層樓連棟民宅上午8時58分傳出火警，消防局據報後調派大批人車抵達現場，1樓有明火，不確定有無人受困，經出水搶救後，火勢很快被撲滅，消防人員入內後在2樓通往3樓樓梯間發現1名年約70歲婦人明顯死亡未送醫。起火原因正由火調人員鑑定中。

嘉縣刑大破獲桌遊館掩護不法 查獲20人涉賭移送法辦

嘉義縣警察局於24日深夜持搜索票，在朴子市查獲一家以桌遊店為掩護的賭場，逮捕負責人與賭客共20人。刑警大隊副大隊長蘇俊冠...

台中旱溪「平台」藏大量垃圾 警掌握2嫌疑人…1人拒配合不到案

台中市大里區吉善旱溪邊坡「三不管地帶」遭遭傾倒大量建築裝潢廢棄物，邊坡甚至出現水泥舖面和用塑膠棧板搭建的平台企圖掩蓋，旁...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。