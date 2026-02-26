嘉縣刑大破獲桌遊館掩護不法 查獲20人涉賭移送法辦

嘉義縣警察局於24日深夜持搜索票，在朴子市查獲一家以桌遊店為掩護的賭場，逮捕負責人與賭客共20人。刑警大隊副大隊長蘇俊冠表示，為防範不法分子利用年節期間從事賭博行為，警方持續規畫專案勤務，以實際行動展現掃賭決心。

嘉義縣警察局日前接獲民眾檢舉，朴子市某桌遊館涉嫌以桌遊名義掩護賭博行為，嚴重影響社會治安與家庭和諧。警方經蒐證完備後，於2月24日深夜發動查緝行動，當場查獲負責人、會計及現場工作人員共7名，以及賭客13名，現場共有20人參與。

警方在現場查扣現金10萬600元、籌碼93萬30分等賭資，並沒收撲克牌2副、天九牌1副、骰子61顆、計時器1臺、點鈔機2臺、監視器主機3臺及對講機等證物。

蘇俊冠說，春節假期雖然已經落幕，但維護治安沒有空窗期，警方對於任何違法行為均將依法嚴辦、絕不寬貸。全案在訊後依刑法賭博罪嫌將相關人等移送偵辦。