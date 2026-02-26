台中恐怖房客！只因不給續租...貨車衝撞再縱火燒死房東媳婦孫女

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市烏日區五光路民宅去年11月遭縱火，檢警查出許姓房客不滿房東不給續租、要求遷出，和房東家吳姓媳婦衍生多起官司糾紛，竟趁半夜開貨車衝撞客廳堵住逃生路線，再引燃4公斤汽油、甲苯，火勢爆燃燒死吳女及其17歲女兒，檢方依殺人等罪嫌起訴許，全案將由國民法官審理。

檢方查，許男2005年起向吳女的林姓婆婆租屋，許並和吳女及其家人比鄰而居，雙方原本互動正常，直到2025年4月間，許男因故和吳女及其家屬有糾紛，吳向林姓婆婆反應後，林決定寄發存證信函給許要求停止租約，並訴請其遷讓返還房屋，雙方因而有嫌隙。

後來自同年6月起，許男、吳女及家屬間衍生多起刑事、民事訴訟，許因而對吳積怨已久，甚至萌生殺機，他事前準備好1輛報廢的廂型車，車內還載有1桶4公斤的汽油、10多罐噴漆、甲苯溶液及1疊金紙等，還有鐮刀、噴槍打火機和引信。

許2025年11月3日凌晨1點多先到吳女家外觀察，確認其先生不在家，屋內僅有吳女、17歲大的女兒，他凌晨2點再返回，持鐮刀先切斷吳家門前監視器電線，並駕駛該小貨車以倒車方式加速，直接撞入吳女家1樓客廳，利用車體阻斷屋內人逃生路線。

許見車卡在客廳後，再拿噴槍打火機點燃放在車內右前座的引信，甲苯等物瞬間引燃，火勢爆燃迅速延燒至客廳、住宅本體，許作案後逃逸。

因車內還有大量助燃劑，產生高溫烈焰、濃煙向上猛竄，當時在2樓的吳女、女兒逃生受阻吸入大量濃煙、身體多處遭燒燙傷，2人緊急送醫後，女兒呼吸道損傷、一氧化碳中毒凌晨3點就宣告不治；吳女也因嚴重燒燙傷，13日搶救無效身亡。

檢方偵結，依殺人、成年人故意對少年犯殺人罪嫌，及放火燒燬現供人使用住宅未遂等罪嫌起訴許男，全案將由台中地院國民法庭審理。

台中市烏日區五光路民宅去年11月遭縱火，檢警查出許姓房客不滿房東不給續租，竟開車衝撞再引燃汽油，釀一家母女2人傷亡。圖／民眾提供
台中市烏日區五光路民宅去年11月遭縱火，檢警查出許姓房客不滿房東不給續租，竟開車衝撞再引燃汽油，釀一家母女2人傷亡。圖／民眾提供
台中市烏日區五光路民宅去年11月遭縱火，檢警查出許姓房客不滿房東不給續租，竟開車衝撞再引燃汽油，釀一家母女2人傷亡。圖／民眾提供
台中市烏日區五光路民宅去年11月遭縱火，檢警查出許姓房客不滿房東不給續租，竟開車衝撞再引燃汽油，釀一家母女2人傷亡。圖／民眾提供

國民法官 殺人

