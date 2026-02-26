快訊

吳中純生前最後貼文疑洩罹癌前兆 「一家三口最後用餐」畫面曝光

政壇恰吉人設翻轉 王世堅如何贏回中間選民的心？

「解一題才去睡覺」日本大人們為何翻開課本重新學習？

台中旱溪「平台」藏大量垃圾 警掌握2嫌疑人…1人拒配合不到案

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市大里區吉善旱溪邊坡「三不管地帶」遭遭傾倒大量建築裝潢廢棄物，邊坡甚至出現水泥舖面和用塑膠棧板搭建的平台企圖掩蓋，旁邊廢棄工寮也被倒滿碎磁磚。市議員張芬郁接獲陳情要求徹查；保七警方表示，2名嫌疑人1人已到案，另1人不配合，正追查中。

保七總隊第三大隊中區中隊表示，案經主管機關2025年9月移由警方調查，其中王姓嫌疑人已到案，另名姚姓嫌疑人多次通知均不配合，至今未到案說明，目前正追查中。

保七指出，本案還有涉及竊占國有土地，2025年11月已行文向國有財產署調閱地籍資料，等待回復中，資料蒐證完備將移送台中地檢署偵辦。

張芬郁24日與大里市前市民代表黃財、王姓住戶到場，一搬開塑膠棧板驚見下方全是廢棄物，旁邊廢棄工寮也倒滿破碎磁磚，還有另1間往溪底排放糞便水的簡易廁所。

居民說，去年就發現不明車輛進出及焚燒異味，曾向環保局檢舉，後發現河道邊坡附近被用木板、鐵皮圍成高牆，今年過年又聽見施工聲，大年初五就看見邊坡出現水泥舖面和用塑膠棧板搭建的平台。

黃財也說，居民擔心豪雨季造成邊坡塌陷，也憂心堆置大廢裝潢廢棄物，若發生火警一發不可收拾；張芬郁表示，業者利用邊坡傾倒廢棄物再搭建平台掩藏的行徑相當惡劣，居民長期檢舉求助無門。

大里吉善路近旱溪邊坡驚見新搭建塑膠棧板平台，下方遭傾倒大量廢棄物，旁邊工寮也倒滿破碎磁磚，還有另1間往溪底排放糞便水的簡易廁所。圖／張芬郁提供
大里吉善路近旱溪邊坡驚見新搭建塑膠棧板平台，下方遭傾倒大量廢棄物，旁邊工寮也倒滿破碎磁磚，還有另1間往溪底排放糞便水的簡易廁所。圖／張芬郁提供
台中市議員張芬郁（右）接獲陳情，大里吉善路近旱溪邊坡驚見新搭建塑膠棧板平台，下方遭傾倒大量建築裝潢廢棄物。圖／張芬郁提供
台中市議員張芬郁（右）接獲陳情，大里吉善路近旱溪邊坡驚見新搭建塑膠棧板平台，下方遭傾倒大量建築裝潢廢棄物。圖／張芬郁提供

廢棄物 水泥

延伸閱讀

台中老翁開車遭騎士攔下打爛雙手 他到案辯稱：換車道沒打燈很危險

美國研究：多數前列腺癌腫瘤 含有塑膠微粒

惡劣！台中旱溪邊坡驚見新「平台」竟藏大量垃圾 市議員要求徹查

丈夫當市長開闢公園 她爭取改建優化 台中大里這公園新遊具區今啟用

相關新聞

新北泰山回收場清晨竄大火 4貨櫃陷火海消防局急籲緊閉門窗

新北市泰山區大科路1處回收場今晨6時許發生火警，火舌及濃煙大量竄出，新北市消防局派遣29輛各式消防車及65名消防員到場搶...

他酒後上路12次 嚴刑峻法也沒用...逾1成累犯罰不怕！杜絕酒駕 戒癮治療為何推不動？

酒駕防制走過十餘年修法重罰，成效逐步浮現，但累犯問題未解，持續成為道安未爆彈。儘管現行「禁戒」制度可在祭出刑罰同時，強制被告戒酒，但因缺乏明確指引，讓戒癮治療陷入停滯。

台中旱溪「平台」藏大量垃圾 警掌握2嫌疑人…1人拒配合不到案

台中市大里區吉善旱溪邊坡「三不管地帶」遭遭傾倒大量建築裝潢廢棄物，邊坡甚至出現水泥舖面和用塑膠棧板搭建的平台企圖掩蓋，旁...

新北泰山工廠大火 環保局提醒周邊居民緊閉門窗外出戴口罩

今天清晨6時許新北市泰山區大科路發生工廠火災，環保局經模式模擬煙霧及部分異味可能往下風處飄散，預估影響範圍包括新北林口區...

影／太驚險！汽車逆向闖台88 警：最重可開罰3.6萬元並吊扣駕照

真是太驚險！有網友昨在社群平台threads發文，他行經台88線快速道路要下萬丹交流道時，突然遇到一輛汽車逆向駛來，當場...

花蓮婦人疑搬運物品失足 墜5公尺邊坡無呼吸心跳送醫急救

花蓮縣秀林鄉文蘭村今天驚傳墜落邊坡意外，年約70歲林姓婦人疑似搬運東西失足墜落5公尺深邊坡，經救難人員接觸患者時，婦人已...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。