台中旱溪「平台」藏大量垃圾 警掌握2嫌疑人…1人拒配合不到案
台中市大里區吉善旱溪邊坡「三不管地帶」遭遭傾倒大量建築裝潢廢棄物，邊坡甚至出現水泥舖面和用塑膠棧板搭建的平台企圖掩蓋，旁邊廢棄工寮也被倒滿碎磁磚。市議員張芬郁接獲陳情要求徹查；保七警方表示，2名嫌疑人1人已到案，另1人不配合，正追查中。
保七總隊第三大隊中區中隊表示，案經主管機關2025年9月移由警方調查，其中王姓嫌疑人已到案，另名姚姓嫌疑人多次通知均不配合，至今未到案說明，目前正追查中。
保七指出，本案還有涉及竊占國有土地，2025年11月已行文向國有財產署調閱地籍資料，等待回復中，資料蒐證完備將移送台中地檢署偵辦。
張芬郁24日與大里市前市民代表黃財、王姓住戶到場，一搬開塑膠棧板驚見下方全是廢棄物，旁邊廢棄工寮也倒滿破碎磁磚，還有另1間往溪底排放糞便水的簡易廁所。
居民說，去年就發現不明車輛進出及焚燒異味，曾向環保局檢舉，後發現河道邊坡附近被用木板、鐵皮圍成高牆，今年過年又聽見施工聲，大年初五就看見邊坡出現水泥舖面和用塑膠棧板搭建的平台。
黃財也說，居民擔心豪雨季造成邊坡塌陷，也憂心堆置大廢裝潢廢棄物，若發生火警一發不可收拾；張芬郁表示，業者利用邊坡傾倒廢棄物再搭建平台掩藏的行徑相當惡劣，居民長期檢舉求助無門。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。