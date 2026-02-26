新北泰山工廠大火 環保局提醒周邊居民緊閉門窗外出戴口罩

今天清晨6時許新北市泰山區大科路發生工廠火災，環保局經模式模擬煙霧及部分異味可能往下風處飄散，預估影響範圍包括新北林口區、泰山區及桃園市龜山區，提醒鄰近居民緊閉門窗、外出記得戴口罩，避免發生身體不適、保護呼吸道健康。

環保局指出，因大氣條件變化快，環保局將持續監控更新空品變化，啟動相關應變作為。消防人員已到達現場搶救中。

據了解，泰山區大科路393號火警案，現場為回收場用途，關係人報案表示場內無人，約有4個貨櫃屋燃燒，消防局派遣29車65人搶救中，火勢控制，目前了解無人傷亡。

環保局提醒上班會途經火災地點民眾記得繞道、不要圍觀以免發生危險或影響救災。若欲查看周遭空氣品質及相關案情，可至