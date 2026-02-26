新北泰山工廠大火 環保局提醒周邊居民緊閉門窗外出戴口罩

快訊

聯合報／ 記者王慧瑛林媛玲／新北即時報導

今天清晨6時許新北市泰山區大科路發生工廠火災環保局經模式模擬煙霧及部分異味可能往下風處飄散，預估影響範圍包括新北林口區、泰山區及桃園市龜山區，提醒鄰近居民緊閉門窗、外出記得戴口罩，避免發生身體不適、保護呼吸道健康。

環保局指出，因大氣條件變化快，環保局將持續監控更新空品變化，啟動相關應變作為。消防人員已到達現場搶救中。

據了解，泰山區大科路393號火警案，現場為回收場用途，關係人報案表示場內無人，約有4個貨櫃屋燃燒，消防局派遣29車65人搶救中，火勢控制，目前了解無人傷亡。

環保局提醒上班會途經火災地點民眾記得繞道、不要圍觀以免發生危險或影響救災。若欲查看周遭空氣品質及相關案情，可至

空氣網https://wot.moenv.gov.tw/、新北災訊E點通https://e.ntpc.gov.tw/news-info及新北i環保https://www.facebook.com/ntpclowcarbon等網頁查詢。

新北環保局指出，因大氣條件變化快，環保局持續監控更新空品變化，啟動相關應變作為。圖／新北市環保局提供
新北環保局指出，因大氣條件變化快，環保局持續監控更新空品變化，啟動相關應變作為。圖／新北市環保局提供

