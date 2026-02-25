永豐銀經理 涉助業者詐貸4千萬

永豐銀爆發資深經理配合光電業者內神通外鬼詐貸案，裕田集團會計王宜君（左一）同列被告，以卅萬元交保。記者張宏業／攝影

光電系統商裕田集團涉與永豐銀行內神通外鬼，利用人頭公司進行假交易，再以不實合約向銀行詐貸四千餘萬元，調查局台北市調查處昨天搜索五處地點，約談審核放貸的永豐銀資深經理張美蘭、光電業者共五人到案，相關人詢後依違反銀行法移送台北地檢署複訊。

同案約談裕田集團負責人謝益宏、合夥人王國忠、會計王宜君、出納陳霈瑄。其中王宜君昨晚訊後以卅萬元交保。

調查顯示，謝益宏與王國忠二○二○至二○二一年間，先透過裕田集團掌控的多間人頭公司虛偽增資，並與該公司簽下不實採購合約，由裕田銷貨給人頭公司、開立假發票，最後以不實銷貨合約，向永豐銀行詐貸四千餘萬元，張美蘭疑在審查過程中，明知貸款條件不符，卻指示下屬配合放貸，致銀行承受損失。

裕田集團過去涉及台蠟公司與子公司冠達違法放貸案，謝益宏、王國忠曾假藉買賣太陽能光電設備，向永豐銀申請專案貸款，同樣以不實銷售契約手法，詐貸永豐銀六點四億元。另台蠟負責人林哲印因蠟品營收衰退，與謝益宏、王國忠共謀，由林哲印以假投資、真放貸方式，將資金貸予謝益宏、王國忠控制的五家公司，金額高達七點七億元；檢方依違反證交法等罪起訴七人。

二○二二年間，調查局桃園市調查處前組長林明宏，支援嘉義縣站搜台蠟違法放貸裕田集團案，在林哲印處所查扣一本筆記本，裡面記載林哲印與時任調查局黃姓副局長、桃園市調廖姓處長餐敘、球聚等訊息，林明宏涉於搜索後「匯報」長官，一審被依公務員洩漏國防以外之秘密罪判刑六月；案件上訴二審，台灣高等法院今年初駁回，宣告林男緩刑四年定讞。

調查局近期獲報，指裕田集團與永豐銀經理合謀，利用內神通外鬼再次成功詐貸款項，專案小組分析相關卷證，昨天發動偵查，釐清張美蘭在貸款過程是否利用職權護航光電業者。