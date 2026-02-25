聽新聞
檢察官林渝鈞涉案 檢警調意外
基隆地檢署辦自家檢察官林渝鈞，震撼司法圈。林在南投地檢署任職期間，曾瓦解山老鼠集團，調任基隆後指揮警方掃蕩多家電玩店，工作表現也有亮點，卻在處理私人感情遭非議，檢方主動調查後發現他的資金有疑點，更涉可能不當放貸。
林渝鈞先後在屏東、南投和基隆地檢署擔任檢察官，工作表現都正常，在南投地檢署期間曾指揮警方瓦解山老鼠集團。八年前調任基隆地檢署，指揮基隆警方掃蕩多家電玩店等案件受矚目。
基隆警界對林渝鈞被搜索都相當詫異，一名偵查隊長說，林渝鈞很認真也年輕，與警方互動不錯，指揮案件時問案情問的很細，會涉貪被辦真的讓人很意外。
二○一九年，時任陳姓主任檢察官率林渝鈞等人出席治安座談會，林向民眾解釋反賄重要性，並教導民眾如何有效檢舉。二○二○年因應刑法第一四九條及第一五○條條文修正公布，基隆市警察局第三分局邀林渝鈞講授解析刑法聚眾鬥毆的構成要件與蒐證重點，林向員警講授如何強化員警執法能量，講習時條理分明，理論和法條都說得很清楚，也會舉辦案實例，讓員警記憶深刻。
基隆地檢署去年接獲情報，指林渝鈞和地檢署李姓女工友疑有不正常男女關係，鎖定林生活展開調查防弊。檢方檢視去年底林渝鈞財產申報資料，發現資金有異常，加上林涉入放貸情事傳開，決定立案調查。
因自家人涉案，基隆地檢署查辦時格外小心謹慎，調閱相關事證資料時一路採取單線作業方式，避免露出風聲。有檢調人員嘆「林渝鈞工作有表現，敗在金錢和感情。」
