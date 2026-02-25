聽新聞
影／太驚險！汽車逆向闖台88 警：最重可開罰3.6萬元並吊扣駕照
真是太驚險！有網友昨在社群平台threads發文，他行經台88線快速道路要下萬丹交流道時，突然遇到一輛汽車逆向駛來，當場按喇叭警示，逆向汽車一路倒車，警獲報到場後，現場狀況已排除，未見雙方車輛。警方表示，逆向是危險駕駛，違反道路交通管理處罰條例，可處6千元以上3萬6千元以下罰鍰並吊扣駕照6個月。
這名網友發文並PO影片指出，過年期間遇到三寶，逆向開上來。引發議論，有網友留言，看了台88線萬丹系統，誇張怎麼看也不知道如何上去，真的大寶。也有網友留言說，「這個交流道可以逆向？那不就是要在平面道路大迴轉才能爬上來」。
也有網友提到，也有可能是交流道下紅綠燈右邊巷子出來，左轉接上去的。也有人留言說，這個駕照S倒車怎麼考過；倒車還彎來彎去的。
屏東警分局萬丹分駐所表示，警方21日凌晨4時許接到報案，趕抵現場時未發現雙方車輛。對於汽車逆向駛入台88線快速公路萬丹交流道，根據道路交通管理處罰條例第43條第1項第6款規定，汽車駕駛人在快速公路或其交流道逆向行駛，可處6000元以上3萬6000元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月。
警方表示，將依影像資料釐清車號及駕駛人身分，依法舉發，並呼籲駕駛人遵守交通規則，以維護交通秩序與用路人安全。
