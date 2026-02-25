快訊

生前心願曝光！吳中純淋巴癌住院不到1個月離世 獨生女悲痛：好不想放棄

「財產申報資金有異常」檢察官涉不當放貸 再遭爆疑有不當男女關係

美媒爆料淫魔案「消失的50多頁」 疑川普涉猥褻未成年未遂揮拳揍人

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮婦人疑搬運物品失足 墜5公尺邊坡無呼吸心跳送醫急救

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣秀林鄉文蘭村今天驚傳墜落邊坡意外，年約70歲林姓婦人疑似搬運東西失足墜落5公尺深邊坡，經救難人員接觸患者時，婦人已無呼吸心跳，且頭部有明顯撕裂傷，因不好向上搬運，救護人員使用軟式擔架將人打包下放至邊坡下方約20公尺深的產業道路後，已送往醫院搶救。

消防局特搜大隊今天下午2時26分許獲報指出，在秀林鄉文蘭村1間超商門市旁，約5公尺左右深的垂直邊坡有一名婦人，救難人員抵達現場時，評估現場環境不利搬運，評估後協同其他趕赴救難的人員利用繩索固定點架設，並下放救難人員。

不過，救難人員接觸到婦人時，初步評估人已無呼吸、無脈搏，且頭部有撕裂傷，經使用軟式擔架（SKED）將人打包並下放至下方約20公尺深的產業道路，交由救護車後送醫院救治，目前仍在急救中。

據了解，林婦在文蘭村的工寮養雞，每天都會去照顧雞隻，今天中午跟友人在邊坡旁一起搬東西，朋友還提醒她不要站太外面很危險，沒想到人還是摔落邊坡，友人發現後趕緊報案。詳細意外原因仍待警方調查釐清。

花蓮年約70歲林姓婦人疑似搬運東西時，失足墜落文蘭村5公尺深邊坡，經救難人員接觸患者時，婦人已無呼吸心跳，緊急送醫搶救。圖／花蓮縣消防局特搜大隊提供
花蓮年約70歲林姓婦人疑似搬運東西時，失足墜落文蘭村5公尺深邊坡，經救難人員接觸患者時，婦人已無呼吸心跳，緊急送醫搶救。圖／花蓮縣消防局特搜大隊提供
花蓮年約70歲林姓婦人疑似搬運東西時，失足墜落文蘭村5公尺深邊坡，經救難人員接觸患者時，婦人已無呼吸心跳，緊急送醫搶救。圖／花蓮縣消防局特搜大隊提供
花蓮年約70歲林姓婦人疑似搬運東西時，失足墜落文蘭村5公尺深邊坡，經救難人員接觸患者時，婦人已無呼吸心跳，緊急送醫搶救。圖／花蓮縣消防局特搜大隊提供
花蓮年約70歲林姓婦人疑似搬運東西時，失足墜落文蘭村5公尺深邊坡，經救難人員接觸患者時，婦人已無呼吸心跳，緊急送醫搶救。圖／花蓮縣消防局特搜大隊提供
花蓮年約70歲林姓婦人疑似搬運東西時，失足墜落文蘭村5公尺深邊坡，經救難人員接觸患者時，婦人已無呼吸心跳，緊急送醫搶救。圖／花蓮縣消防局特搜大隊提供

患者 朋友 心跳

延伸閱讀

北市福和橋往水快方向 男子自撞橋墩昏迷送醫急救

花蓮第一間！ 藏壽司首度進軍東台灣　插旗「日出香榭大道」徵才中

花東咖啡導向精品化 體驗山海交界獨特風味

畢業即就業 慈大、門諾推出原民公費與82萬獎助金搶救護理荒

相關新聞

台中非洲豬瘟 鼻孔流血死...同場30頭豬仍送屠宰 2斃死、1站不起來

台中梧棲區洽興畜牧場去年10月爆發非洲豬瘟，負責人陳姓父子為避免損失隱匿消息、死豬數量，自行投藥無效後，見不少死豬已「鼻...

嘉市火車站前地下道命案 檢方解剖發現死者頭部顱內出血

嘉義市火車站前地下道於大年初三驚傳街友遭毆致死案，警方於報案後迅速查獲涉案4名街友，雙方疑因回收物品問題引發糾紛，檢方複...

花蓮婦人疑搬運物品失足 墜5公尺邊坡無呼吸心跳送醫急救

花蓮縣秀林鄉文蘭村今天驚傳墜落邊坡意外，年約70歲林姓婦人疑似搬運東西失足墜落5公尺深邊坡，經救難人員接觸患者時，婦人已...

北市福和橋往水快方向 男子自撞橋墩昏迷送醫急救

今天下午3時許，台北市福和橋往水源快速道路方向，一輛自小客車自撞分流橋墩，64歲連姓男駕駛昏迷送醫急救。

台中老翁開車遭騎士攔下打爛雙手 他到案辯稱：換車道沒打燈很危險

台中市七旬王姓老翁昨天開車行經北屯區時，疑因行車糾紛，與騎機車的陳男有衝突，陳男在扭打過程中，除將王翁左手的一大塊皮撕下...

影／南投森林大火復燃狂燒 60救火員困陡坡苦撐火線…艱辛畫面曝

南投埔里觀音瀑布附近林保署112林班地發生森林大火，火勢從15日延燒，軍警消調遣直升機空中投水，21日總算完全控制火勢，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。