花蓮婦人疑搬運物品失足 墜5公尺邊坡無呼吸心跳送醫急救
花蓮縣秀林鄉文蘭村今天驚傳墜落邊坡意外，年約70歲林姓婦人疑似搬運東西失足墜落5公尺深邊坡，經救難人員接觸患者時，婦人已無呼吸心跳，且頭部有明顯撕裂傷，因不好向上搬運，救護人員使用軟式擔架將人打包下放至邊坡下方約20公尺深的產業道路後，已送往醫院搶救。
消防局特搜大隊今天下午2時26分許獲報指出，在秀林鄉文蘭村1間超商門市旁，約5公尺左右深的垂直邊坡有一名婦人，救難人員抵達現場時，評估現場環境不利搬運，評估後協同其他趕赴救難的人員利用繩索固定點架設，並下放救難人員。
不過，救難人員接觸到婦人時，初步評估人已無呼吸、無脈搏，且頭部有撕裂傷，經使用軟式擔架（SKED）將人打包並下放至下方約20公尺深的產業道路，交由救護車後送醫院救治，目前仍在急救中。
據了解，林婦在文蘭村的工寮養雞，每天都會去照顧雞隻，今天中午跟友人在邊坡旁一起搬東西，朋友還提醒她不要站太外面很危險，沒想到人還是摔落邊坡，友人發現後趕緊報案。詳細意外原因仍待警方調查釐清。
