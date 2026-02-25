台中老翁開車遭騎士攔下打爛雙手 他到案辯稱：換車道沒打燈很危險

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市王姓老翁昨天在北屯區遭陳姓男子攻擊，左右手都有傷勢，其中左手上上臂有大塊皮被扯掉。圖／摘自Threads
台中市王姓老翁昨天在北屯區遭陳姓男子攻擊，左右手都有傷勢，其中左手上上臂有大塊皮被扯掉。圖／摘自Threads

台中市七旬王姓老翁昨天開車行經北屯區時，疑因行車糾紛，與騎機車的陳男有衝突，陳男在扭打過程中，除將王翁左手的一大塊皮撕下外，也釀王翁多處受傷，有網友替王翁在社群平台發文，公布傷勢相片，讓人看得怵目驚心，陳男今天下午到案，辯稱是王翁開車變換車道未打方向燈，才爆發口角、肢體衝突，因王翁指控陳有辱罵髒字，也恐嚇「想死嗎」，警方依恐嚇等罪嫌送辦。

有網友在網路平台Threads發布兩張相片，圖中王姓老翁（71歲）的左手上臂的一大塊皮脫落，露出血肉，右手也有大面積的瘀傷，讓人看得怵目驚心，網友發文希望民眾提供昨日上午9時50分的監視器，或有人拍攝到案發經過的影片，網友留言「才剛過完年，就遇到瘋子，無緣無故叫人下車直接打起來，到底有什麼毛病」。

第五警分局表示，昨天上午9時許獲報，北屯區東山路1段、建和路2段口有民眾發生糾紛，經派員到場了解，案發時是王姓老翁開車行經該路段，遭騎機車的陳姓男子（47歲）徒手攻擊致多處受傷。

陳男在今天下午已經到案，陳男辯稱，爆發衝突原因是老翁變換車道沒打方向燈，十分危險才會與老翁有口角、肢體衝突，不過因王翁指控，除了被陳男打到多處受傷之外，陳男還有辱罵三字經、恐嚇「想死嗎」，因此全案在警詢後，將依恐嚇、傷害、公然侮辱罪，函送台中地檢署偵辦。

五分局呼籲，民眾遇有糾紛應保持冷靜理性，切勿使用暴力，以免觸法受罰。

