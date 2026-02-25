台東漁筏海面翻覆 3船員獲救
台東富岡漁港「東海漁港一號」膠筏今天下午在台東外海翻覆，船上3名船員落海，所幸被附近作業的漁船發現並救起，隨後由海巡快艇接回港口。
台東縣消防局與海巡單位今天下午接獲求救通報指出，距離台東岸邊約6公里外海，有一艘膠筏翻覆，劉姓船長與2名漁工落海，等待救援。
在附近作業的「粉鳥林」號漁船發現異狀後，迅速前往救援，並在第一時間將3人救起。3人被救起時意識清楚，隨後交由海巡快艇接駁至富岡漁港，因3人長時間浸泡海水，皆出現失溫情況，但皆婉拒送醫。
劉姓船長向搜救人員表示，當時船從蘭嶼回台東富岡漁港，距離港口不遠時，突遭一陣大浪打過來，根本來不及反應，船隻隨即翻覆，他與2名菲律賓籍漁工落海。因手機進水無法求救，只能抱著船待援，在海中泡約2小時，幸好「粉鳥林」號漁船及時發現並伸出援手。
