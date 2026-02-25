聽新聞
0:00 / 0:00
影／南投森林大火復燃狂燒 60救火員困陡坡苦撐火線…艱辛畫面曝
南投埔里觀音瀑布附近林保署112林班地發生森林大火，火勢從15日延燒，軍警消調遣直升機空中投水，21日總算完全控制火勢，林保署持續監控並撲滅殘火；不料，昨又復燃，目前持續投水，更有60位救火人員於火場內全力搶救中。
林保署南投分署指出，該起火災起於15日埔里一處農地，原本16日已將火勢控制在防火線內，但因當地出現強陣風助長火勢蔓延，林班地內瞬間多處火點燃燒。該分署雖立刻動員多達134人次，布設防火線1919公尺，仍難以遏止火勢延燒。
國軍與內政部空勤總隊為此從空中支援，就近從鯉魚潭取水後前往火場灑水，陸軍航特部和空勤總隊累計出動156架次直升機，累計投水540噸；陸空全天候全天候輪番投入滅火，21日總算完全控制火勢，已無火煙，共29.5公頃林地受損。
由於，森林大火狀況多變，林保署持續派員監控火場，以利隨時撲滅殘火；不料，24日因風速增強、谷風旺盛，致火勢順著谷風再度向上延燒，且因火場燃料多為二葉松、地面腐質層多，森林大火復燃，救火人員滅火不易，搶救過程更是艱辛。
「火又燒過來了！」火場搶救人員表示，大伙幾乎都沒下山，也因林班地坡度太陡，想要坐著休息都有些困難，尤其火勢隨風擴大，設防火線效果也有限，火隨時就燒過來，完全無法平躺安睡，身心緊繃，但仍盼能盡快控制並撲滅火勢下山。
林保署南投分署表示，目前火場延燒面積39.93公頃，防火線已布設2149公尺，自第一天直升機空中投水已214架次共731噸；地面救火難度更高，光步行抵達火場就要1.5小時以上，但該分署現在仍有60位救火人員於火場內全力搶救中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。