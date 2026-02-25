行動電源釀禍？台中太平公寓火警「濃煙竄頂樓」 38歲男受困獲救
台中太平區中山路二段巷內一棟4層樓公寓今天發生火警，濃煙由一樓直竄頂樓，消防局獲報到場撲滅火勢，並救出受困頂樓的38歲男子，幸無人傷亡。初步了解，起火原因疑一樓住戶買了1年多的自帶插頭的行動電源在床頭充電，今早不明原因起火，詳細狀況仍待消防局火調科調查釐清。
台中市消防局說明，今早7時28分獲報，太平區中山路二段362巷內有火警案件，派遣第三大隊及轄區中山分隊等共計6個單位，出動各式消防車16輛、消防人員37名趕赴現場灌救，由組長黃智鴻擔任指揮官。
台中市消防局表示，這場火警由四樓建築物的1樓竄出火煙，經消防局現場救災，救出一名在頂樓避難的38歲男子，男子無危險之虞，火勢在今天上午7時43分控制，07時52分撲滅，現場無人員受傷。現場為1樓燃燒面積5平方公尺，起火原因由火調人員調查中。
