台東外海翻船 3人抱船苦撐2小時驚險獲救

台東外海今天中午驚傳翻船意外。「東海漁港一號」漁船在距離岸邊約6公里海域作業時，不明原因突然翻覆，船上77歲劉姓船長及2名漁工共3人全數落海，情況一度相當危急。

據了解，事故發生當下，船身傾覆速度相當快，3人來不及發出求救訊號，手機也因進水失去功能，只能緊抓翻覆船體，在海上載浮載沉苦撐等待援助。海流拍打，3人於海中泡水約2小時，體力逐漸耗盡，所幸仍保持意識清醒。

幸運的是，附近作業中的漁船「粉鳥林」號發現海面異狀，察覺疑似有人落海，立即改變航向前往查看，成功將3人一一拉上船救起。3人被救起時全身濕透、明顯疲憊，但意識清楚，隨後由相關單位協助返回富岡港區。