快訊

史上最長國情咨文！川普啟動展銷模式高喊「贏太多」：好戲還在後頭

用數據看俄烏戰爭4周年：死傷多慘重？俄羅斯佔領多少烏克蘭領土？

非洲豬瘟案遭起訴 87歲豬農喊冤「已被羈押3個月」：是要關到死喔？

新北女騎士路口停讓救護車 後方男騎士未注意猛撞雙雙倒地

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

34歲吳男前天開工日上午8時許騎車準備上班，行經新北市新莊區思源、復興路口時，前方51歲馬姓女騎士在路口停下禮讓救護車，吳男疑未注意當場追撞，導致吳男、馬女雙雙摔車倒地，所幸均僅擦挫傷送醫後已無大礙。確切車禍原因仍待釐清。

從監視器畫面發現，前天（23日）上午8時許1輛救護車鳴笛沿新莊區復興路行駛至思源路口時，騎機車直行思源路準備上班的馬姓女騎士見狀在路口停車，欲禮讓救護車通過，其他車輛也紛紛停下禮讓。

不料此時後方騎機車同樣要去上班吳男，疑未注意前方車況不慎追撞馬女機車，2人連人帶車摔倒在地。警方及救護人員獲報趕抵，發現2人僅輕微擦挫傷，送醫後並無大礙。經酒測後雙方酒測值均為0，確切車禍原因仍待釐清。

機車碰撞後倒在路口。記者黃子騰／翻攝
機車碰撞後倒在路口。記者黃子騰／翻攝

救護車 車禍

延伸閱讀

影／台61線恐怖路口！小客車無視紅燈撞飛女騎士當場逃逸

高雄警方借助AI 減少民眾因避讓救護車被告發違規

導航真出包！女騎士依指示「上國道」路肩驚險獲救收罰單

台中男開車睡著...猛撞路邊Volvo 肇逃後自己車子也壞了

相關新聞

台中非洲豬瘟 鼻孔流血死...同場30頭豬仍送屠宰 2斃死、1站不起來

台中梧棲區洽興畜牧場去年10月爆發非洲豬瘟，負責人陳姓父子為避免損失隱匿消息、死豬數量，自行投藥無效後，見不少死豬已「鼻...

嘉市火車站前地下道命案 檢方解剖發現死者頭部顱內出血

嘉義市火車站前地下道於大年初三驚傳街友遭毆致死案，警方於報案後迅速查獲涉案4名街友，雙方疑因回收物品問題引發糾紛，檢方複...

影／海線日常？ 聯結車「軟腳」側翻 警籲：這裡車速快轉彎請減速

台中清水區三順路與港埠路口，今天11時24分1輛由曹男駕駛營業半聯結車沿三順路東往西方向右轉港埠路時，因未注意轉彎車速，...

新北女騎士路口停讓救護車 後方男騎士未注意猛撞雙雙倒地

34歲吳男前天開工日上午8時許騎車準備上班，行經新北市新莊區思源、復興路口時，前方51歲馬姓女騎士在路口停下禮讓救護車，...

五股男酒醉竟呼老父巴掌 家人主動報警家暴傷害起訴

新北市五股區一名潘姓男子，去年12月25日晚間在成泰路住處，酒後竟情緒失控，對著老父呼巴掌、咆哮挑釁，讓同住家人看不下去...

台中女倒臥西屯商辦人行道 身體斷成兩截臟器外露…檢警查死因

台中市消防局在今天中午獲報，西屯區一棟商辦大樓一樓人行道，有民眾倒臥該處，消防局派遣中港分隊等3個單位到場，發現倒臥一樓...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。