新北女騎士路口停讓救護車 後方男騎士未注意猛撞雙雙倒地
34歲吳男前天開工日上午8時許騎車準備上班，行經新北市新莊區思源、復興路口時，前方51歲馬姓女騎士在路口停下禮讓救護車，吳男疑未注意當場追撞，導致吳男、馬女雙雙摔車倒地，所幸均僅擦挫傷送醫後已無大礙。確切車禍原因仍待釐清。
從監視器畫面發現，前天（23日）上午8時許1輛救護車鳴笛沿新莊區復興路行駛至思源路口時，騎機車直行思源路準備上班的馬姓女騎士見狀在路口停車，欲禮讓救護車通過，其他車輛也紛紛停下禮讓。
不料此時後方騎機車同樣要去上班吳男，疑未注意前方車況不慎追撞馬女機車，2人連人帶車摔倒在地。警方及救護人員獲報趕抵，發現2人僅輕微擦挫傷，送醫後並無大礙。經酒測後雙方酒測值均為0，確切車禍原因仍待釐清。
