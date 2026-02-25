影／海線日常？ 聯結車「軟腳」側翻 警籲：這裡車速快轉彎請減速

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中清水區三順路與港埠路口，今天11時24分1輛由曹男駕駛營業半聯結車沿三順路東往西方向右轉港埠路時，因未注意轉彎車速，導致車輛向左側翻，駕駛自行脫困未受傷，駕駛經酒測後無酒駕情事，清水分局交通隊表示，全案將依規定製成相關資料，移請交通警察大隊分析研判肇事原因及責任。

清水分局指出，這起事故發生於上午11時24分，曹男駕駛的營業半聯結車沿三順路東往西方向，在右轉港埠路時，因速度過快導致車輛向左側翻覆，駕駛自行脫困後表示並未受傷，經酒測後已排除酒駕情事，警方獲報後已迅速派員到場處理，並進行交通疏導。

清水警方說，曹男因轉彎時未注意車速而導致車輛翻，目前警方已在事故現場周邊進行交通管制，並通知拖吊車到場排除事故車輛。為維持交通順暢，現場已開放外側路肩一車道通行，並加派4名警力協助疏導車流。

警方呼籲，海線車速快，用路人駕駛車輛應隨時遵守交通規則，轉彎時務必減速慢行，提高警覺，以確保自身及他人的行車安全。行經事故路段時也請勿逗留觀看，專心駕駛，避免二次事故發生。

1輛營業半聯結車中午因速度過快導致車輛向左側翻覆,駕駛自行脫困後表示並未受傷,警方現場交維。圖／警方提供
1輛營業半聯結車中午因速度過快導致車輛向左側翻覆，駕駛自行脫困後表示並未受傷，警方現場交維。圖／警方提供
1輛營業半聯結車中午因速度過快導致車輛向左側翻覆，駕駛自行脫困後表示並未受傷，警方現場交維。圖／警方提供
1輛營業半聯結車中午因速度過快導致車輛向左側翻覆，駕駛自行脫困後表示並未受傷，警方現場交維。圖／警方提供

