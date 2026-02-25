影／海線日常？ 聯結車「軟腳」側翻 警籲：這裡車速快轉彎請減速
台中清水區三順路與港埠路口，今天11時24分1輛由曹男駕駛營業半聯結車沿三順路東往西方向右轉港埠路時，因未注意轉彎車速，導致車輛向左側翻，駕駛自行脫困未受傷，駕駛經酒測後無酒駕情事，清水分局交通隊表示，全案將依規定製成相關資料，移請交通警察大隊分析研判肇事原因及責任。
清水分局指出，這起事故發生於上午11時24分，曹男駕駛的營業半聯結車沿三順路東往西方向，在右轉港埠路時，因速度過快導致車輛向左側翻覆，駕駛自行脫困後表示並未受傷，經酒測後已排除酒駕情事，警方獲報後已迅速派員到場處理，並進行交通疏導。
清水警方說，曹男因轉彎時未注意車速而導致車輛翻，目前警方已在事故現場周邊進行交通管制，並通知拖吊車到場排除事故車輛。為維持交通順暢，現場已開放外側路肩一車道通行，並加派4名警力協助疏導車流。
警方呼籲，海線車速快，用路人駕駛車輛應隨時遵守交通規則，轉彎時務必減速慢行，提高警覺，以確保自身及他人的行車安全。行經事故路段時也請勿逗留觀看，專心駕駛，避免二次事故發生。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。