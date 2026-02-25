影／海線日常？ 聯結車「軟腳」側翻 警籲：這裡車速快轉彎請減速

台中清水區三順路與港埠路口，今天11時24分1輛由曹男駕駛營業半聯結車沿三順路東往西方向右轉港埠路時，因未注意轉彎車速，導致車輛向左側翻，駕駛自行脫困未受傷，駕駛經酒測後無酒駕情事，清水分局交通隊表示，全案將依規定製成相關資料，移請交通警察大隊分析研判肇事原因及責任。

