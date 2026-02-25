五股男酒醉竟呼老父巴掌 家人主動報警家暴傷害起訴

快訊

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

新北市五股區一名潘姓男子，去年12月25日晚間在成泰路住處，酒後竟情緒失控，對著老父呼巴掌、咆哮挑釁，讓同住家人看不下去主動報警。新北地檢署依家庭暴力防治法及刑法傷害直系血親尊親屬罪將潘男起訴，並求處重刑。

起訴指出，潘男案發日晚間約6時30分飲酒後，先是朝老父呼巴掌，接著又對父親咆哮挑釁，還強拉起父親的手反打自己巴掌，過程中持續拉扯父親成傷，最後家人看不下去，主動報警處理。

經家人帶往淡水馬偕醫院驗傷，潘父受有左額紅腫、左臉頰壓痛等傷害，潘父最後選擇不姑息，決定對酒後動手的兒子提告。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

新北市五股區一名潘姓男子，去年12月晚間酒後情緒失控，對著老父呼巴掌、咆嘯挑釁，新北地檢署依家暴防治法及刑法傷害直系血親尊親屬罪將其起訴並求處重刑。圖／聯合報系資料照片
新北市五股區一名潘姓男子，去年12月晚間酒後情緒失控，對著老父呼巴掌、咆嘯挑釁，新北地檢署依家暴防治法及刑法傷害直系血親尊親屬罪將其起訴並求處重刑。圖／聯合報系資料照片

