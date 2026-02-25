台中女倒臥西屯商辦人行道 身體斷成兩截臟器外露…檢警查死因
台中市消防局在今天中午獲報，西屯區一棟商辦大樓一樓人行道，有民眾倒臥該處，消防局派遣中港分隊等3個單位到場，發現倒臥一樓人行道的年約50多歲的女子，已臟器外露、身體斷成兩截，已明顯死亡，不排除是高處墜落，全案查明女子身分後，將報請檢察官相驗，釐清死因。
台中市消防局在今天中午12時許獲報，西屯區一棟商辦大樓有民眾需要救護，經派遣中港等3個單位到場救援，救護人員到場發現，女子倒臥人行道，已臟器外露、明顯死亡，沒有送醫。
警方調查，女子不排除從大樓的26樓處墜落，全案將報請檢察官相驗，釐清案發經過、有無外力介入，以及女子死因。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
