愛犬扯繩 桃園婦人鑰匙掉水溝進不了家 龍潭警這招解圍

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市龍潭區60歲鄭姓婦人，日前牽著愛犬外出散步，返家要開門時，愛犬突然拉動狗繩，婦人手拿著鑰匙跟著被一扯不慎掉落，剛好滑入水溝蓋孔洞內，一下子連路不上鎖匠，家裡有沒人無計可施坐在門口苦，幸好巡邏員警經過，用衣架做成長勾幫忙從水溝撈出鑰匙，化解一場小意外。

龍潭警分局聖亭派出所所長鄭榮捷、警員吳昆達及張銘恩日前執行巡邏勤務時，發現一名婦人牽著寵物犬愁容滿面地坐在路旁，主動上前關心。

鄭姓婦人說，她帶著愛犬散步返家時，發生鑰匙掉入水溝的窘境，打電話連絡好幾家鎖匠不是無人接聽，就是表示休息中還沒開工，無奈之下只能坐在家門口苦等。員警了解後3人分工，拿起現場曬衣架改製成長鉤，另兩人輪流往水溝打燈照明，還好水不深看得見鑰匙，一人小心勾取，經過幾次勾鑰匙，終於從水溝蓋孔洞把鑰匙勾上了。婦人見到鑰匙失而復得，開心鼓掌，再三向員警致謝。

警方用衣架費力撈鑰匙。記者鄭國樑／翻攝
警方用衣架費力撈鑰匙。記者鄭國樑／翻攝

