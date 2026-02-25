愛犬扯繩 桃園婦人鑰匙掉水溝進不了家 龍潭警這招解圍

桃園市龍潭區60歲鄭姓婦人，日前牽著愛犬外出散步，返家要開門時，愛犬突然拉動狗繩，婦人手拿著鑰匙跟著被一扯不慎掉落，剛好滑入水溝蓋孔洞內，一下子連路不上鎖匠，家裡有沒人無計可施坐在門口苦，幸好巡邏員警經過，用衣架做成長勾幫忙從水溝撈出鑰匙，化解一場小意外。

龍潭警分局聖亭派出所所長鄭榮捷、警員吳昆達及張銘恩日前執行巡邏勤務時，發現一名婦人牽著寵物犬愁容滿面地坐在路旁，主動上前關心。