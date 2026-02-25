影／五股轎車切西瓜左轉害機車撞摔 幸好後方大巴士及時閃避
新北市五股區昨晚有1輛轎車在中興路、四維路口搶快切西瓜左轉未禮讓直行車，導致對向機車猛烈撞擊後騰空翻轉，落下壓在26歲騎士身上，幸好後方大巴士及時閃避。熱心路人連忙協助搬車救人，騎士骨折、牙斷緊急送醫。
監視器清楚拍下車禍過程，49歲曾姓男子昨晚9時許駕駛轎車由中興路左轉四維路往蘆洲方向行駛過程中，未達交岔路口中心處即占用來車道搶先轉彎，造成對向沿中興路直行由鄭男搭載22歲蘇姓女友的機車猛烈撞上，2人撲地慘摔，幸好後方國光客運及時閃避沒有再撞上。
而機車後輪抬起騰空翻轉一圈落下，剛好壓在騎士背上動彈不得，蘇女嚇得趕緊查看鄭男狀況，3名路人見狀衝過去搬車救人，稍後救護車趕抵，鄭男閉鎖性骨折、牙齒撞斷、肢體多處擦挫傷，蘇女輕微擦傷，2人均送台北馬偕醫院急診。
警方表示，雙方酒測值均為0，詳細肇事原因有待後續調查釐清，轎車行經交岔路口未達中心處即占用來車道搶先左轉彎、轉彎車不讓直行車先行，依道路交通管理處罰條例第 48 條開罰，可處600元以上1800元以下罰鍰。
