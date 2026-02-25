嘉市火車站前地下道命案 檢方解剖發現死者頭部顱內出血

嘉義市火車站前地下道於大年初三驚傳街友遭毆致死案，警方於報案後迅速查獲涉案4名街友，雙方疑因回收物品問題引發糾紛，檢方複訊後嘉義地院裁准羈押4人。檢警今天上午解剖，發現死者頭部有明顯多處傷勢及顱內出血狀況，確切死因仍須等待毒化檢驗與顯微鏡檢查報告出爐，才能做綜合判斷。

嘉義市警局第一分局於2月19日上午10時19分許接獲報案，指稱嘉義市火車站前站地下道、靠3號出口處有街友疑似死亡 。警方趕赴現場發現，長期暫住該處的年約62歲張姓街友倒臥地面，已無呼吸心跳且身體僵硬 。

經調閱監視器畫面發現，60歲街友吳男先於2月19日凌晨6時許與死者發生糾紛，並用腳踢死者數下。隨後於當天上午8時30分，39歲邱男、58歲陳、47歲林女等3名街友嫌疑人又與死者發生衝突，過程中邱男等3人涉嫌徒手毆打死者，導致死者倒臥在地。直至上午10時19分，林女與陳男發現張男已無呼吸，撥打119報案。