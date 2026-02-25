台中非洲豬瘟 鼻孔流血死...同場30頭豬仍送屠宰 2斃死、1站不起來

台中梧棲區洽興畜牧場去年10月爆發非洲豬瘟，負責人陳姓父子為避免損失隱匿消息、死豬數量，自行投藥無效後，見不少死豬已「鼻孔流血」，仍將同場恐染疫的30隻豬送去拍賣，其中2頭途中斃死，1頭送到買家時已「站不起來」，檢方依偽造文書、詐欺等罪嫌起訴陳姓父子求重刑。

檢方查出，洽興畜牧場2025年10月10日起豬隻陸續大量死亡，陳姓父子卻未通報疫病，僅自行用抗生素投藥，但仍無法有效控制豬隻死亡，父子為避免疫情外洩影響拍賣銷售，共謀僅將部分死豬交由合法化製業者處理，其餘委由不詳非法業者清除，藉此降低申報死亡數量。

2人為避免蒙受慘重損失，明知不少患病死亡的豬都呈現鼻孔流血，但考量10月7日才以31萬元買進66頭豬，為降低損失，先填載不實的家畜健康聲明書後，再將可能已染疫尚未發病、還在停藥期內的30頭豬送往大安區肉品市場拍賣。

結果30頭豬運送過程中，有2頭抵達前就已經死亡，最終僅有28頭標售出去，但其中又有1頭送抵買家時，該豬呈現無法站立、步行，但陳姓父子仍詐得32萬元。

檢方訊時，陳翁稱被撲殺前，豬場就已經死了117頭豬，他雖填寫化製單，但因死亡數量過多失準，他年紀大記憶差忘了；另陳男10月20日也傳LINE跟女兒說「最近豬場不順死了1佰多隻豬」，可證明豬場事前已死了110多頭豬，化製單填載不實。

另外，陳男否認因疫情爆發才趕緊賣豬，辯稱這批豬原排定10月3日就要賣，是司機中秋節忙不過來忘了載才排到13日；大安肉品市場課長證稱，當天進場30頭豬，點交時發現2頭已在車上斃死，最終拍賣成交28頭。