男發文直擊林森北路「樓鳳性交易」 北市警抓了！越南女年齡曝光

有網友在threads上發文，影片直擊一名男子走入台北市中山區林森北路某大樓門口，向屋內的「樓鳳」女子性交易，內文直呼「林森北路的外籍色情，就想問警察要有什麼確切證據才能上門盤查呢？偉大的脆啊！請告訴我」，中山警方看到貼文，積極查辦，果然在該地點查獲3名外籍移工從事性交易，年紀落在36歲至43歲，帶回後依社會秩序維護法及違反入出國及移民法罪嫌偵辦。

中山警方指出，中山二派出所2月23日執行網路巡邏時，發現有民眾在社群平台發文，稱轄內林森北路某大樓內疑似有外籍女子從事非法性交易活動，警方高度重視，立即組專案小組調查。

經蒐證後掌握具體犯罪事證，隨即在昨天下午3點多，以優勢警力進入該大樓查察，成功查獲3名從事非法性交易的外籍女子，警詢後依社維法及違反入出國及移民法偵辦。

據了解，三名從事性交易的移工都是越南籍，分別為36歲女子是去年10月持觀光簽證來台，已逾期滯留；42歲女子持工作簽證來台卻逃逸一年多；43歲女子持工作簽證來台，卻從事與與工作目的不符工作。據悉，「尋芳客」最低能以2000元為代價跟女子從事一次性行為。