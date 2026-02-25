快訊

韓國瑜關心賴總統攝護腺 莊瑞雄稱「很有哏」：朝野適度降溫不是壞事

蔣萬安拍板！北市家有12歲以下小孩 爸媽「日減1小時工時」工資市府補

中年也來得及！哈佛30年研究曝「天選之人」菜單 原來長壽的人都這樣吃

男發文直擊林森北路「樓鳳性交易」 北市警抓了！越南女年齡曝光

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

有網友在threads上發文，影片直擊一名男子走入台北市中山區林森北路某大樓門口，向屋內的「樓鳳」女子性交易，內文直呼「林森北路的外籍色情，就想問警察要有什麼確切證據才能上門盤查呢？偉大的脆啊！請告訴我」，中山警方看到貼文，積極查辦，果然在該地點查獲3名外籍移工從事性交易，年紀落在36歲至43歲，帶回後依社會秩序維護法及違反入出國及移民法罪嫌偵辦。

中山警方指出，中山二派出所2月23日執行網路巡邏時，發現有民眾在社群平台發文，稱轄內林森北路某大樓內疑似有外籍女子從事非法性交易活動，警方高度重視，立即組專案小組調查。

經蒐證後掌握具體犯罪事證，隨即在昨天下午3點多，以優勢警力進入該大樓查察，成功查獲3名從事非法性交易的外籍女子，警詢後依社維法及違反入出國及移民法偵辦。

據了解，三名從事性交易的移工都是越南籍，分別為36歲女子是去年10月持觀光簽證來台，已逾期滯留；42歲女子持工作簽證來台卻逃逸一年多；43歲女子持工作簽證來台，卻從事與與工作目的不符工作。據悉，「尋芳客」最低能以2000元為代價跟女子從事一次性行為。

中山警方指出，去年至今已查獲妨害風化79件、368人，將持續強化網路巡邏，針對任何假借名義藏匿於大樓、民宅內的非法色情產業，必定採取「發現即打擊」的強硬態度，淨化社會治安。

有網友在threads上發文，直呼「林森北路的外籍色情，就想問警察要有什麼確切證據才能上門盤查呢？偉大的脆啊！請告訴我」。圖／擷取自當事者
有網友在threads上發文，直呼「林森北路的外籍色情，就想問警察要有什麼確切證據才能上門盤查呢？偉大的脆啊！請告訴我」。圖／擷取自當事者
中山警方看到貼文日前蒐證後查緝，果然抓到3名越南籍移工。記者翁至成／翻攝
中山警方看到貼文日前蒐證後查緝，果然抓到3名越南籍移工。記者翁至成／翻攝

性交易 簽證

延伸閱讀

傳上半年「鄭習會」北市議長戴錫欽：訪美列第一優先較適當

北市廂型車衝上人行道撞倒一對夫妻 2行人受傷肇事駕駛不治

民權大橋工程2人墜河 北市新工處：持續關懷

都更損鄰改革遭批有瑕疵 北市建管處：已強化監測

相關新聞

台中非洲豬瘟 鼻孔流血死...同場30頭豬仍送屠宰 2斃死、1站不起來

台中梧棲區洽興畜牧場去年10月爆發非洲豬瘟，負責人陳姓父子為避免損失隱匿消息、死豬數量，自行投藥無效後，見不少死豬已「鼻...

沒事叫人下車理論？台中老翁左手遭中年男扯下一大塊皮 照片怵目驚心

台中市七旬王姓老翁昨天開車行經北屯區時，因不明原因，與騎機車的陳男有衝突，陳男在扭打過程中，除將王翁左手的一大塊皮撕下外...

毒駕狂飆撞斷電桿釀高雄停電 台電證實波及逾3百戶

高雄市大寮區今天凌晨一輛自小客車上駕駛見警方攔查卻拒檢，一路狂飆卻失控撞斷溪寮路上的電線桿，造成超過300戶在深夜瞬間斷...

嘉市火車站前地下道命案 檢方解剖發現死者頭部顱內出血

嘉義市火車站前地下道於大年初三驚傳街友遭毆致死案，警方於報案後迅速查獲涉案4名街友，雙方疑因回收物品問題引發糾紛，檢方複...

影／五股轎車切西瓜左轉害機車撞摔 幸好後方大巴士及時閃避

新北市五股區昨晚有1輛轎車在中興路、四維路口搶快切西瓜左轉未禮讓直行車，導致對向機車猛烈撞擊後騰空翻轉，落下壓在26歲騎...

愛犬扯繩 桃園婦人鑰匙掉水溝進不了家 龍潭警這招解圍

桃園市龍潭區60歲鄭姓婦人，日前牽著愛犬外出散步，返家要開門時，愛犬突然拉動狗繩，婦人手拿著鑰匙跟著被一扯不慎掉落，剛好...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。