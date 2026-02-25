快訊

影／高雄老轎車發動即起火 鄰車無辜遭殃

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市左營區今天上午發生停車場起火事故。吳姓男子發動老轎車，引擎室突然起火燃燒，火勢迅速延燒，波及停放在旁邊的休旅車消防隊趕抵，立即撲滅火勢，但他也因此需賠償鄰車的損失。確實起火原因由消防局調查中。

據警、消了解，65歲吳姓男子將車齡26年的轎車，停放左營區重美街1處私人停車場，今天上午7時許，他去開車的時候，剛發動引擎，不料引擎室立即冒煙起火，他趕緊向119求救。

警、消據報趕到停車場，發現火舌已經蔓延開來，並延燒潘姓男子（46歲）停他旁邊的休旅車，消防隊立即出水滅火，不久撲滅火勢，但是2輛車輛燒毀，幸無人受傷。

警方調閱監視器畫面，初步未發現有人為外力介入情形，詳細起火原因由消防局火災調查科進一步調查。警方也提醒，車輛如出現異常狀況應立即熄火並檢修，避免發生危險，確保自身及公共安全。

高雄左營某停車場發生<a href='/search/tagging/2/火燒車' rel='火燒車' data-rel='/2/116525' class='tag'><strong>火燒車</strong></a>火警。記者林保光／翻攝
高雄左營某停車場發生火燒車火警。記者林保光／翻攝
高雄左營某停車場發生火燒車火警。記者林保光／翻攝
高雄左營某停車場發生火燒車火警。記者林保光／翻攝
高雄左營某停車場發生火燒車火警。記者林保光／翻攝
高雄左營某停車場發生火燒車火警。記者林保光／翻攝

停車場 休旅車 消防隊 火燒車

