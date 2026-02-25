影／桃園騎士「切西瓜」搶快左轉擊落直行車　2車3人慘摔

謝姓騎士2天前周一下午騎車行經桃園市桃園區民生、三民路口時，疑因趕時間「切西瓜」搶先左轉，撞上對向綠燈起步、搭載乘客的施姓騎士，導致3人2車當場噴飛倒地受傷，所幸雙方均無酒駕，肇事責任警方釐清中，這起搶快釀成的事故，讓路過民眾直呼太驚險。

根據監視器與網友的行車紀錄器畫面顯示，當日下午15時19分，謝姓男子騎乘機車沿民生路內側車道行駛，抵達三民路二段路口時，疑似為了節省等待時間，未依規定待轉或禮讓對向來車，便直接加速「切西瓜」左轉往春日路方向衝去。

此時，施姓騎士後載有乘客，正從民生路待轉格內起步，準備綠燈直行往民光路，由於謝男轉向角度過大且速度極快，施男避讓不及，雙方在路口中央發生猛烈碰撞，巨大的撞擊力導致2輛機車當場失控，車上3人重摔倒地，所幸當時後方車輛及時煞車，才未釀成追撞。

桃園警分局交通中隊據報到場，現場零件車殼碎裂一地，受傷3人全身多處擦挫傷，經救護員簡單包紮後無大礙，警方隨後對2名騎士進行酒精濃度檢測，確認雙方酒測值均為零，詳細的肇事責任歸屬待釐清。

謝姓騎士左轉釀禍的驚險事故，有網友將個人行車紀錄器分享至地圖型行車影像平台後，引發網友熱議，不少人痛批謝男的行為「這種切法遲早把自己切沒了」、「愛搶快這下賠慘了」。