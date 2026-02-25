拖吊2公里索價5.1萬元 桃園市府聯手台中追業者登記地卻撲空

桃園2月22日大年初六發生電動機車拖吊收費爭議，一名車主透過網路聯繫拖吊車，未料短短2公里路程竟被索價5萬1千元。警方到場協調後，雙方最終以1萬元達成和解。不過，春節期間接連傳出「天價拖吊」案例，已引發社會高度關注。涉案業者登記地在台中，台中市府法制局自昨天起即聯繫不上業者，今天前往登記地址查訪，現場大門深鎖。

桃園市長張善政得知事件後，指示交通局與法務局研議配套措施，並主動聯繫業者登記所在地的台中市政府協助查處。他表示，在中央法規尚未完備前，桃園市將評估訂定自治條例與明確收費標準，防止業者漫天開價或以扣車方式對消費者施壓。

台中市政府法制局指出，涉案的騰至國際企業社於2025年6月25日完成商業登記，曾設立「全球中部24h道路救援」網站，但目前網站已關閉。法制局自昨天起撥打業者電話均無法接通，消保官會同交通局人員今天前往其登記營業地址訪查，現場鐵門深鎖，未見人員出入。

台中市府表示，後續將釐清騰至國際企業社是否為本案契約當事人，並調查契約內容、收費項目、價格及締約過程等細節，將以公文函請業者到府說明，依法處理，保障消費者權益。