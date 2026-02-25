拖吊2公里索價5.1萬元 桃園市府聯手台中追業者登記地卻撲空

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導

桃園2月22日大年初六發生電動機車拖吊收費爭議，一名車主透過網路聯繫拖吊車，未料短短2公里路程竟被索價5萬1千元。警方到場協調後，雙方最終以1萬元達成和解。不過，春節期間接連傳出「天價拖吊」案例，已引發社會高度關注。涉案業者登記地在台中，台中市府法制局自昨天起即聯繫不上業者，今天前往登記地址查訪，現場大門深鎖。

桃園市長張善政得知事件後，指示交通局與法務局研議配套措施，並主動聯繫業者登記所在地的台中市政府協助查處。他表示，在中央法規尚未完備前，桃園市將評估訂定自治條例與明確收費標準，防止業者漫天開價或以扣車方式對消費者施壓。

台中市政府法制局指出，涉案的騰至國際企業社於2025年6月25日完成商業登記，曾設立「全球中部24h道路救援」網站，但目前網站已關閉。法制局自昨天起撥打業者電話均無法接通，消保官會同交通局人員今天前往其登記營業地址訪查，現場鐵門深鎖，未見人員出入。

台中市府表示，後續將釐清騰至國際企業社是否為本案契約當事人，並調查契約內容、收費項目、價格及締約過程等細節，將以公文函請業者到府說明，依法處理，保障消費者權益。

據了解，此類拖吊業者多採靠行制度，實際出車者與登記業者未必為同一契約主體，須透過簽約文件及開立發票等資料比對，才能確認責任歸屬；本案仍待進一步釐清。

桃園日前發生一名機車車主找拖吊車協助處理拋錨電動機車，結果短短2公里竟被索價5萬1000元「天價」。記者朱冠諭／翻攝
台中市法制局今天到拖吊業者登記地，大門深鎖無人應門。圖／法制局提供

