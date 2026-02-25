湖口老翁洗澡昏迷 連續CPR與雙重電擊成功挽回生命

開春傳來好消息！1月21日晚間，竹縣湖口鄉一名78歲老翁洗澡後突然倒地失去意識，家屬緊急撥打119求救。湖口消防分隊救護義消戴延龍接獲「聽見AED」通報，第一時間趕抵現場協助搶救。消防人員持續高品質CPR並連續電擊5次後送醫，急診室再採「雙重電擊」同步去顫，成功讓老翁恢復反應。經住院治療與休養，近日已順利康復出院，平安返家與家人團圓。

1月21日晚間6時29分，新竹縣消防局接獲通報，湖口鄉一名78歲男子洗澡後突然倒地昏迷。因轄內救護車均在外出勤，立即由新豐分隊支援。隊員蘇子哲、廖勝煌、徐名里趕抵時，現場已有人持續CPR，經了解為湖口分隊救護義消戴延龍接獲「聽見AED」通報後，率先到場協助搶救。

消防人員接手後，立即以AED監測心律、持續高品質CPR，並給氧、建立呼吸道及施作骨針處置；患者現場連續電擊5次後送湖口仁慈醫院急救。

抵達急診室後，醫師王大維發現患者仍反覆出現可電擊之心室顫動，決定結合院內AED實施「雙重電擊」（DSED）。兩台設備同步去顫後，患者肢體隨即出現反應，後續給藥與治療。經轉院與住院休養，已康復出院，平安返家。

竹縣消防局長陳中振表示，自今年起，由王大維醫師主導啟動「雙重電擊」研究計畫，期望進一步提升院外心跳停止患者的存活率與預後表現。

王大維指出，院外心跳停止（OHCA）患者仍常出現多次電擊未改善的持續性可電擊心律，因此將研究「改變向量去顫」（VC）與「雙重連續去顫」（DSED）兩種策略，評估其與標準去顫在存活率與神經學預後上的差異，尋求更有效的搶救方式。