快訊

冷氣墜17樓砸死政大生 老闆認罪賠償800萬獲緩刑、工人仍判2年

林宅血案全解密！國安局移交檔案局逾5萬件政治檔案 各界可申請應用

退休金夠用嗎？2025勞保老年年金統計出爐 平均月領1萬9312元

聽新聞
0:00 / 0:00

沒事叫人下車理論？台中老翁左手遭中年男扯下一大塊皮 照片怵目驚心

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬王姓老翁昨天開車行經北屯區時，因不明原因，與騎機車的陳男有衝突，陳男在扭打過程中，除將王翁左手的一大塊皮撕下外，也釀王翁多處受傷，有網友替王翁在社群平台發文，公布傷勢相片，讓人看得怵目驚心，也稱陳男無緣無故攔下王翁後，釀成傷勢，警方表示，今將通陳男到案，釐清案情。

有網友在網路平台Threads發布兩張相片，圖中王姓老翁（71歲）的左手上臂的一大塊皮脫落，露出血肉，右手也有大面積的瘀傷，讓人看得怵目驚心，網友發文希望民眾提供昨日上午9時50分的監視器，或有人拍攝到案發經過的影片，網友留言「才剛過完年，就遇到瘋子，無緣無故叫人下車直接打起來，到底有什麼毛病」。

第五警分局表示，昨天上午9時許獲報，北屯區東山路1段、建和路2段口有民眾發生糾紛，經派員到場了解，案發時是王姓老翁開車行經該路段，因不明原因，遭騎機車的陳姓男子（47歲）徒手攻擊致多處受傷。

五分局表示，今天下午陳男將到案說明，釐清案發經過，全案暫依傷害、妨害名譽、恐嚇等罪方向偵辦。

五分局呼籲，民眾遇有糾紛應保持冷靜理性，切勿使用暴力，以免觸法受罰。

台中市王姓老翁昨天在北屯區遭陳姓男子攻擊，左右手都有傷勢，其中左手上上臂有大塊皮被扯掉。圖／摘自Threads
台中市王姓老翁昨天在北屯區遭陳姓男子攻擊，左右手都有傷勢，其中左手上上臂有大塊皮被扯掉。圖／摘自Threads

相片

延伸閱讀

台鐵車廂公然「吞雲吐霧」女乘客勸阻反遭嗆！鐵路警察出面老翁下場慘

老翁「自強號上抽菸」不聽勸阻還回嗆 台鐵報警將人帶下車

嘉義老翁晨運突遭持刀攻擊…後頸被砍傷送醫急救 檢方聲押犯嫌

台東獨居老翁荒野菜園受困3天 靠木棍喝水桶髒水獲救

相關新聞

非洲豬瘟案偵結！台中市府官員無刑責...豬農父子涉偽造文書遭起訴

台中梧棲區養豬場去年10月爆發首例非洲豬瘟，台中市政府因連串防疫適當，時任農業局長張敬昌、環保局長陳宏益，及動保處長林儒...

沒事叫人下車理論？台中老翁左手遭中年男扯下一大塊皮 照片怵目驚心

台中市七旬王姓老翁昨天開車行經北屯區時，因不明原因，與騎機車的陳男有衝突，陳男在扭打過程中，除將王翁左手的一大塊皮撕下外...

毒駕狂飆撞斷電桿釀高雄停電 台電證實波及逾3百戶

高雄市大寮區今天凌晨一輛自小客車上駕駛見警方攔查卻拒檢，一路狂飆卻失控撞斷溪寮路上的電線桿，造成超過300戶在深夜瞬間斷...

冰櫃女屍案店家遭肉搜 Google評分被洗1星…網怒轟：吃飽太閒嗎

台北市文山區木新路三段知名餐廳「成家小館」近日因店內一名69歲劉姓女員工身亡事件，引發網路熱議。然而在警方初步排除他殺、並指出案件與職場環境無直接關聯後，仍有部分網友對店家展開肉搜、洗版負評，引起另一波輿論反彈。

聯結車突爆胎輪胎皮噴飛 國道1號彰化段5車閃避不及撞上

國道1號彰化北斗路段昨天深夜發生一起聯結車突爆胎，造成5部車閃避不及而碰撞的交通事故，險象環生，國道警察提醒，用路人平時...

拖吊2公里索價5.1萬元 桃園市府聯手台中追業者登記地卻撲空

桃園2月22日大年初六發生電動機車拖吊收費爭議，一名車主透過網路聯繫拖吊車，未料短短2公里路程竟被索價5萬1千元。警方到...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。