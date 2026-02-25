沒事叫人下車理論？台中老翁左手遭中年男扯下一大塊皮 照片怵目驚心

台中市七旬王姓老翁昨天開車行經北屯區時，因不明原因，與騎機車的陳男有衝突，陳男在扭打過程中，除將王翁左手的一大塊皮撕下外，也釀王翁多處受傷，有網友替王翁在社群平台發文，公布傷勢相片，讓人看得怵目驚心，也稱陳男無緣無故攔下王翁後，釀成傷勢，警方表示，今將通陳男到案，釐清案情。

有網友在網路平台Threads發布兩張相片，圖中王姓老翁（71歲）的左手上臂的一大塊皮脫落，露出血肉，右手也有大面積的瘀傷，讓人看得怵目驚心，網友發文希望民眾提供昨日上午9時50分的監視器，或有人拍攝到案發經過的影片，網友留言「才剛過完年，就遇到瘋子，無緣無故叫人下車直接打起來，到底有什麼毛病」。

第五警分局表示，昨天上午9時許獲報，北屯區東山路1段、建和路2段口有民眾發生糾紛，經派員到場了解，案發時是王姓老翁開車行經該路段，因不明原因，遭騎機車的陳姓男子（47歲）徒手攻擊致多處受傷。

五分局表示，今天下午陳男將到案說明，釐清案發經過，全案暫依傷害、妨害名譽、恐嚇等罪方向偵辦。