聯結車突爆胎輪胎皮噴飛 國道1號彰化段5車閃避不及撞上
國道1號彰化北斗路段昨天深夜發生一起聯結車突爆胎，造成5部車閃避不及而碰撞的交通事故，險象環生，國道警察提醒，用路人平時應做好車輛定期保養，若車輛在國道有車輪、或車輛機件脫落而妨礙交通，依法可處1千到6千元罰鍰。
昨天深夜近11點有熱心民眾在網路上po出影音在彰化北斗南下路段靠近北斗交流道，疑似地面有東西，造成數輛車爆胎，提醒民眾行經時要小心。
經國道公路警察局第三公路警察大隊初步了解，昨天深夜10時53分獲報在國道1號南向216.9公里北斗路段王姓男子駕駛的聯結車行駛於外車道時，因左側第1軸內側輪胎爆胎，導致胎皮散落於中線車道，造成5部車閃避不及而撞上，事故現場迅速清理爆胎，於昨晚11時15分排除障礙物，恢復通車順暢。
國道三隊進行酒測，駕駛人酒測值皆為0，真正肇事原因調查中，也提醒用路人車輛平時應定期保養維護，若行駛途中有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落，將依道路交通管理處罰條例開罰1到6千元罰鍰。
