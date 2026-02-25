毒駕狂飆撞斷電桿釀高雄停電 台電證實波及逾3百戶

高雄市大寮區今天凌晨一輛自小客車上駕駛見警方攔查卻拒檢，一路狂飆卻失控撞斷溪寮路上的電線桿，造成超過300戶在深夜瞬間斷電，台電證實凌晨1時38分接獲通報，電桿遭連根撞斷，經漏夜搶修，目前受影響用戶已縮減至55戶，正加派人力持續搶修復電。

據了解，造成停電的肇事駕駛為35歲陳姓男子，今天凌晨1時15分許，員警於大寮區光明路一段與新厝路口，發現陳男駕駛的車輛一路蛇行，員警原以為是酒駕，立即鳴笛示意停車受檢，未料陳男非但不配合，竟猛力衝撞巡邏車後加速逃逸。

警方見狀隨即展開追緝，陳男沿光明路一路狂飆，行經光明路三段時車輛徹底失控，直接撞上路邊電線桿及路樹才停下，強大的撞擊力不僅讓車頭嚴重毀損、電桿應聲折斷，也讓陳男與車上32歲郭姓女乘客雙雙掛彩，2人經送醫治療後意識清楚，暫無大礙。

台電鳳山區營業處指出，事故原因是「翁園#77右5電桿」遭車輛撞斷事故，造成大寮區翁公園段、翁公園段二小段、溪寮路等一帶因車輛撞擊造成301戶停電，目前受影響用戶仍有55戶，已加派人力進行搶修中，台電除盡速完成全數復電外，將向肇事駕駛依法求償相關修復費用。