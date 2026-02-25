新北國華高爾夫球場圍牆邊翻車 女司機輕傷送醫

新北市淡水區小坪頂路往台北市方向靠近北投區稻香路，上午7時許有1輛多功能休旅車與對向轎車碰撞後側翻並撞斷路燈桿，翻車橫躺導致雙向交通中斷1個多小時，46歲女駕駛輕傷送醫沒有大礙。

據了解，葉姓女子駕駛7人座MPV沿國華高爾夫球場圍牆往北市方向行駛，疑因操控不慎與對向車道由57歲陳姓男子駕駛的轎車發生碰撞，導致葉女車輛側翻並撞斷路燈桿，橫躺占據雙向車道。