新北國華高爾夫球場圍牆邊翻車 女司機輕傷送醫

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區小坪頂路往台北市方向靠近北投區稻香路，上午7時許有1輛多功能休旅車與對向轎車碰撞後側翻並撞斷路燈桿，翻車橫躺導致雙向交通中斷1個多小時，46歲女駕駛輕傷送醫沒有大礙。

據了解，葉姓女子駕駛7人座MPV沿國華高爾夫球場圍牆往北市方向行駛，疑因操控不慎與對向車道由57歲陳姓男子駕駛的轎車發生碰撞，導致葉女車輛側翻並撞斷路燈桿，橫躺占據雙向車道。

員警和救護車獲報趕抵，雙方酒測值0，葉女輕傷送醫檢查、陳男婉拒就醫，稍後拖吊車到場拖吊，上午9時33分完成清理作業，雙向交通恢復，詳細肇事原因及責任歸屬需進一步調查釐清。

新北市淡水區小坪頂路往台北市方向靠近北投區稻香路,上午7時許有1輛多功能休旅車與對向轎車碰撞後側翻並撞斷路燈桿,翻車橫躺導致雙向交通中斷1個多小時,46歲女駕駛輕傷送醫沒有大礙。記者林昭彰／翻攝
