濃煙中撞消防車索賠420萬 嘉義地院判「風向突變」警消免賠

2022年11月19日莊姓女子騎乘機車行經東石鄉港口大橋，因橋下草地火警產生大量濃煙遮蔽視線，撞上橋上執行滅火勤務的消防車，導致腸系膜出血與面部骨折，領有重大傷病證明。莊女向嘉義縣警察局與消防局提告國家賠償420萬餘元。嘉義地院審理後，認定警消人員執行勤務並無過失，駁回原告之訴。法院表示，現場濃煙隨風向轉變屬突發狀況，非執勤人員能預見防範。

莊女主張，消防局人員執行勤務時，明知濃煙密布阻礙視線，卻將消防車蜂鳴器音量轉小，導致其未能及時察覺障礙物；此外，警員執行交通管制時，未站在消防車後方的適當處所，僅在對向車道守望，行為顯有不法。

被告機關抗辯，消防車當時已開啟紅色警示燈、雙黃故障燈及工作燈，調低蜂鳴器音量是為了讓救災人員能清楚溝通任務。警方則表示，火場濃煙位置會變化且很難預料，警員選擇在當時視線最差的南向車道管制，屬現場裁量考量，且消防車依法停車受法律保護。

法院調查，根據現場警車前後方行車紀錄器，事發前現場煙霧原本僅瀰漫於南向車道，消防車所在的北向車道視線清晰，但在事故發生前幾分鐘，濃煙才突然轉向並迅速籠罩橋面。法院認為，消防人員基於滅火專業判斷，微調蜂鳴器音量以利人員協作，且警員初期管制位置是針對當時最危險區域，並無怠於執行職務。