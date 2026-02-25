非洲豬瘟案偵結！台中市府官員無刑責...豬農父子涉偽造文書遭起訴

台中梧棲區養豬場去年10月爆發首例非洲豬瘟，台中市政府因連串防疫適當，時任農業局長張敬昌、環保局長陳宏益，及動保處長林儒良均被免職，後再遭監察院彈劾；台中地檢署未發現中市府官員涉犯刑法，但梧棲養豬場陳姓豬農因化製單填載不實，今依偽造文書、詐欺等罪嫌起訴陳姓豬農父子2人。

台中爆發非洲豬瘟後，中檢去年10月23日剪報分他字案調查，並由民生專組主任檢察官洪國朝、檢察官康存孝指揮調查局等單位，前後傳訊陳姓豬農父子、紀姓特約獸醫師、台中市動物保護防疫處賴姓技佐到案、王姓獸醫佐到案。

非洲豬瘟中央災害應變中心10月28日指出，梧棲養豬場數日間運送病死豬隻至化製場，填載的化製三聯單甲聯與丙聯記載的病死豬數量不符，疑涉偽造文書，中檢再派主任檢察官張聖傳赴台中環保局調紀錄。

檢方為追查廚餘去化、防疫管理情況，去年10月底再到沙鹿、大雅聯合區域性垃圾掩埋場，及烏日垃圾資源回收廠（焚化爐）履勘；11月3日案情有突破，再搜索陳姓豬農父子，認定其等涉嫌偽造文書，均聲押獲准。