北市廂型車衝上人行道撞倒一對夫妻 2行人受傷肇事駕駛不治

今天清晨近6時，一輛廂型車失控衝入台北市文山區景興路一處對向的人行道，一對夫妻遭撞送醫救護，就醫後沒有生命危險，但肇事吳姓駕駛傷勢嚴重搶救無效，目前轄區分局正調查車禍原因。

今天清晨5時49分，52歲吳姓男子駕駛自廂型車，沿景興路北往南方向行駛。突然不明原因車輛失控，逆向駛入對向人行道，車頭撞擊在人行道的50歲宋姓男子及54歲龔姓女子。

廂型車最後撞到電線桿後停下，駕駛吳男現場傷勢嚴重，送往萬芳醫院緊急搶救無效，7時許宣告死亡；宋、龔是一對夫妻，事發時正要外出進香，宋男臉部骨折及四肢多處擦挫傷、龔女則全身擦挫傷，兩人送往慈濟醫院救治，均無生命危險。