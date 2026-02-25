冰櫃女屍案店家遭肉搜 Google評分被洗1星…網怒轟：吃飽太閒嗎

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導

台北市文山區一家<a href='/search/tagging/2/餐廳' rel='餐廳' data-rel='/2/187864' class='tag'><strong>餐廳</strong></a>，女員工疑似反鎖冰櫃，被發現時已死亡。示意圖／AI生成
台北市文山區木新路三段知名餐廳「成家小館」近日因店內一名69歲劉姓女員工身亡事件，引發網路熱議。然而在警方初步排除他殺、並指出案件與職場環境無直接關聯後，仍有部分網友對店家展開肉搜、洗版負評，引起另一波輿論反彈。

事件曝光後，店家遭部分網友肉搜與洗版負評，引發反彈聲浪。有網友指出有些人根本沒去過該店消費，卻僅憑看了新聞報導就一直洗評論，直言「現在的網友都很閒欸」、「又不是說店家做了什麼（至少目前還沒有相關新聞爆出），留言的是有事嗎」，呼籲停止肉搜，認為在無明確事證前，不應對店家進行網路公審。

亦有自稱在地居民的網友分享家人經驗，指出其母親朋友曾在該店退休，鄰居也曾任職店內，老闆娘平時為人客氣，甚至在鄰居動手術期間三餐送餐照料，強調店內多為長年老員工，也是自家常宴請親友的愛店，「希望大家在真相未出前，google評論可以不要給一星！」，畢竟誰都不希望自己的店裡發生這種事。

業者在24日深夜透過臉書粉專發出聲明，表示逝者為資深員工，全體同仁深感哀痛，並強調自創立以來始終將夥伴視為家人，對未能及時察覺員工在私人生活中的困境深感自責，基於保護逝者隱私及對其家屬的尊重，懇請各界給予空間，避免不實指控或過度揣測，以免對家屬造成二次傷害。目前暫停營業、全面消毒並更換所有食材。

