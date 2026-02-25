影／垃圾車尾斗彈起擊倒老婦送加護病房 竹東鎮公所回應了
新竹縣竹東清潔隊23日收垃圾時，疑因垃圾車內垃圾擠壓後壓力過大，造成脫鉤，後尾斗往上彈時打到民眾，傷者緊急送加護病房治療，目前情況穩定，已轉到普通病房。竹東鎮長郭遠彰今天表示，垃圾車平時均有定期維修保養，但此次因年後垃圾量暴增，大量擠壓與壓縮導致彈跳，後續將要求全面加強垃圾車檢修與安全檢查。
竹東垃圾車23日發生意外，一輛垃圾車停到巷弄中，居民紛紛靠近倒垃圾，突然垃圾車後尾斗往上彈跳，打到正在倒垃圾的阿婆，造成巨大聲響，這名民眾倒地不起，一旁的民眾驚惶查看。
郭遠彰說，事故發生後，傷者第一時間送往急診室，他趕赴醫院陪同家屬協助安排醫療事宜。經電腦斷層檢查發現有顱內出血情形，醫師建議先入住加護病房觀察4、5天。傷者昨晚住進加護病房，今天已轉至一般病房，整體病情穩定，他也向家屬表達歉意。
郭遠彰表示，此次意外疑因垃圾車後車斗篷脫鉤，因年節期間垃圾量暴增，車內垃圾長時間反覆擠壓、壓縮，產生較大壓力，導致脫鉤釀禍。竹東鎮垃圾車車齡較高，因鎮內經費有限，尚無法全面汰舊換新，但平時都有定期維修與保養。
郭遠彰強調，後續將要求全面加強垃圾車檢修與安全檢查，同時已緊急向竹北市公所協調支援車輛，市長鄭朝方得知後隨即同意協助租借一輛垃圾車，以維持清運作業正常運行。
