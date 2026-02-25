北市民權大橋包商車墜河 車內夫妻一命危一輕傷

台北市民權大橋橋樑興建工程，昨發生包商車輛墜落基隆河意外，車上一對夫妻送醫，丈夫命危妻子輕傷。圖／讀者提供

台北市民權大橋改建工程昨發生鋼構塗裝包商開車從便橋掉落基隆河意外，車上一對夫妻，丈夫命危、妻子輕傷；北市勞動檢查處表示，駕駛是從鋼構的工區便橋行駛到構台區當中，連人帶車墜落基隆河，原因待查。市長蔣萬安昨指示各局處，北市各項工程務必落實職業安全衛生管理。

新工處為改善民權大橋舊橋結構老化、橋面沉降等問題，正進行橋梁改建統包工程，預計今年陸續完工。

新工處表示，墜河車上是一對夫妻，下午一時十分駕車於施工構台準備時，衝撞護欄後不慎落河，其他工程人員以橡皮艇搭救上岸後，交由消防隊急救，並於下午一時四十分後送至內湖三總急救，一人沒有生命跡象，另名女性則是意識清醒。

蔣萬安昨主持公安會報，現場問及民權大橋車輛墜河意外，勞檢處表示，當時車從鋼構的工區便橋，行駛到構台區當中，連人帶車墜落基隆河，目前暫時無法判定違反職安法，暫不會開罰或勒令停工，還要釐清事故原因。

蔣萬安裁示，發生這件意外，勞檢處一定要徹底了解、事後調查發生原因，了解施工現場是否落實施工安全措施，並改進，同時各局處相關施工案件，也必須落實各項防護措施。另外，勞檢處也要加強各項專案檢查、教育訓練，提升事先預防，降低任何職災發生。

蔣萬安也要求，市府辦理的各項工程案件，務必落實職業安全衛生管理、工程督導責任，強化各工項危害辨識、防護措施、確保施工現場安全。