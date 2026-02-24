獨／竹東垃圾車後尾斗彈起 倒垃圾民眾遭擊傷倒地急送醫

新竹縣竹東鎮清潔隊昨晚執行垃圾清運時發生意外，疑因垃圾車內垃圾擠壓導致壓力過大、機件脫鉤，後尾斗突然向上彈起擊中一名正在倒垃圾的民眾。傷者當場倒地，已送醫治療，目前仍在加護病房觀察。

臉書社團「新屋生活圈」今晚貼出現場影片指出，事發當時垃圾車停在巷弄內，居民依序上前倒垃圾，過程中後尾斗突發彈起，發出巨大聲響並擊中民眾，現場一度陷入驚慌，旁人立即上前查看傷勢。

有網友留言推測，可能是垃圾車尾門未確實勾妥，導致作業時因壓力過大彈開，質疑是否事前檢查不足。不過，有清潔隊人員表示，較可能是車內垃圾擠壓產生過大壓力，造成機件脫鉤所致。