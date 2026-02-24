快訊

影／拿衣服當拖車繩！母騎車3貼還拖著男童腳踏車 一路搖晃好危險

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭市神農商圈發生一起驚險行車，媽媽騎乘機車三貼，還用衣物綁著後方拖行腳踏車，腳踏車上的男童一路搖晃重心不穩，還險些摔倒騎到道路中線，讓用路人看了捏把冷汗，驚險畫面全被貼在網路社群。警方調查，媽媽因為兒子騎的腳踏車半路故障才出此下策，機車違規超載依法開罰。

警方表示，事件發生在22日晚間7時許，地點位於宜蘭市民權路二段與神農路二段交叉路口，當時媽媽騎的機車與後方的腳踏車都停等紅燈，機車與腳踏車中間綁著一件衣物；綠燈起步時，機車靠著衣服的拉力，拖著腳踏車走，騎在腳踏車上的男童一路搖搖晃晃。

兩車的速度都不快，但男童重心不穩，數度歪傾，差點連人帶車摔倒，而且在左轉時，男童險些被甩到對向車道，過程險象環生。

網友說，「腳踏車都晃成那樣」、「如果摔倒發生事故，會害到別人」、「真的超危險」、「別去害人了」，「衣物只綁在腳踏車側邊的手把，一邊的重心會比較不穩」。

也有人研判，影片中弟弟的踏板可以原地向前踩，所以應該是鏈條斷掉或掉鏈，雖然不是安全行為，但也不是故意的，實在迫於無奈。

警方調閱沿線監視器後，找到當事人，查明是腳踏車半路故障，才會用衣物當作拖車繩綁住拖行，不過機車後座只能載1人，違規超載兩人，還是要被開罰，依違反道路交通管理處罰條例可處300元以上600元以下罰鍰。

把衣服當成拖車繩！只綁在腳踏車側邊的手把，重心不穩，後方男童一路搖晃，非常危險。圖／翻攝threads@a_kan_1216
後方被拖行的腳踏車男童，搖晃重心不穩，好幾次都差點摔倒。圖／翻攝threads@a_kan_1216
把衣服當成拖車繩！只綁在腳踏車側邊的手把，重心不穩，後方男童一路搖晃，非常危險。圖／翻攝threads@a_kan_1216
腳踏車

