聽新聞
0:00 / 0:00
新北女搬家後金條不翼而飛 搬家工坦承行竊15萬元金條
新北市29歲謝女日前找搬家公司幫忙搬運個人物品，搬到新家清點時赫然發現價值15萬餘元的1盎司金條不翼而飛。謝女連繫搬家公司查證確認是當天負責搬家的28歲王姓員工所為，中和警通知王男到案，王男坦承偷金條，詢後依竊盜罪送辦。
海山警分局昨天下午3時許接獲謝女報案，表示本月1日聘請搬家公司從八里區住處將物品搬運至中和區，在打包時還有看到自己所有的1盎司金條，不料事後在新住處清點物品時，發現價值15萬的金條不翼而飛，懷疑是被搬家公司員工竊取。
謝女向搬家公司查證後，確認是搬家公司王姓員工竊取，但因與王男協商後沒有結果，謝女昨天前往海山分局海山派出所提出竊盜告訴。警方受理後依單一窗口移至管轄的中和分局偵辦。
中和警通知王男到案說明，王男警詢時坦承竊盜，警方詢後依竊盜罪嫌將王男函送新北地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。