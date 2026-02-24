新北女搬家後金條不翼而飛 搬家工坦承行竊15萬元金條

新北市29歲謝女日前找搬家公司幫忙搬運個人物品，搬到新家清點時赫然發現價值15萬餘元的1盎司金條不翼而飛。謝女連繫搬家公司查證確認是當天負責搬家的28歲王姓員工所為，中和警通知王男到案，王男坦承偷金條，詢後依竊盜罪送辦。

海山警分局昨天下午3時許接獲謝女報案，表示本月1日聘請搬家公司從八里區住處將物品搬運至中和區，在打包時還有看到自己所有的1盎司金條，不料事後在新住處清點物品時，發現價值15萬的金條不翼而飛，懷疑是被搬家公司員工竊取。

謝女向搬家公司查證後，確認是搬家公司王姓員工竊取，但因與王男協商後沒有結果，謝女昨天前往海山分局海山派出所提出竊盜告訴。警方受理後依單一窗口移至管轄的中和分局偵辦。