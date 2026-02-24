新莊12歲女童墜樓慘死今相驗 家屬痛哭盼查明是否有霸凌情形

新北市1名國小女童開學日準備上學時，從住處社區高樓層墜樓身亡。圖為救護車示意圖。圖／聯合報系資料照

新北市1名12歲國小女童昨天開學日準備上學時，從住處社區高樓層墜樓身亡，檢警今天下午相驗，女童父母抵達殯儀館不斷掩面痛哭；家屬對女童死因沒有疑義，但表示女兒日前曾提及與同學間相處不睦，希望相關單位能查明是否有霸凌情形。

據了解，昨天上午有住戶發現女童在高樓層處徘徊，擔心女童發生意外立即報警。新北市消防局獲報派遣人車到場，救護人員剛進入社區，就發現女童已墜落在社區中庭失去生命跡象，緊急送醫急救，仍因傷重不治。

警方封鎖採證，調閱監視器發現女童自行搭電梯上樓，初步排除外力介入。據了解，女童平常均由父親陪同上學，昨天開學日，女童上午7時許與父親搭電梯準備出門時，女童突然表示可以自己去學校，女童父親於是出門上班。未料女童又折返回社區，隨後就發生墜樓憾事。

據悉相驗發現，墜樓女童因顱底閉鎖性骨折、創傷性顱內出血中樞神經衰竭致死。家屬對死因沒有疑義，但女童父親表示日前女兒曾提及在校與同學間相處不睦，希望檢警及相關單位能查明是否有遭霸凌情形。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980