桃園女童誤飲清潔劑 噁心嘔吐急求助...警火速開道送醫

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市楊梅區一名10歲女童過年期間返鄉探親，在車上不慎誤飲分裝在飲料瓶中的強力清潔劑，出現惡心、嘔吐等症狀。家屬因對楊梅區不熟悉，情急之下向巡邏員警求助，員警確認女童意識清楚後迅速鳴笛開道護送，僅約6分鐘送抵醫院，還好經院方緊急治療後，女童狀況恢復穩定，另家屬鬆口氣並相當感激。

楊梅分局富岡派出所所長陳赯麒、警員廖國凱日前執行巡邏勤務，於凌晨12時30分許行經楊梅區民生街505巷口時，突有一名民眾攔下巡邏車請求協助，表示其10歲女兒因誤食清潔劑身體不適，情況緊急，盼警方協助送醫。

據了解，該名女童於當日凌晨12時許，誤飲車內分裝於飲料瓶中的強力清潔劑，隨即出現噁心、嘔吐等不適症狀。家屬發現後原欲自行駕車送醫，但因春節期間返鄉探親，對楊梅地區醫療院所不熟，不知何處可掛急診，擔心延誤就醫，情急之下向巡邏員警求助。

員警獲悉後立即查看女童狀況，確認其意識清楚，但清潔劑具腐蝕性，恐對喉嚨及消化道造成灼傷，情況不容拖延。員警在確保行車安全前提下，迅速鳴笛開道護送，僅約6分鐘即抵達衛福部桃園醫院新屋分院，成功爭取黃金救援時間。經院方緊急治療後，女童狀況恢復穩定，但仍需進一步觀察與治療，家屬也終於鬆一口氣，對警方即時伸出援手深表感謝。

警方提醒，民眾家中或車內切勿將清潔劑等具腐蝕性液體分裝於飲料瓶，以免誤飲發生危險；如遇緊急傷病狀況，應優先撥打119請求救護車協助；若有特殊情形需警方協助，亦可撥打110，警方將全力提供協助。

女童 飲料 誤飲

