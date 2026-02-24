民權大橋工程2人墜河 北市新工處：持續關懷

快訊

中央社／ 台北24日電

台北市民權大橋工程今天發生2名工人連人帶車墜河事故，1人送醫時已無呼吸心跳。主管此工程的新工處表示，將持續關懷並協助傷者。勞檢處表示，待釐清原因後進一步查處

台北市警消今天獲報，民權大橋工程發生車輛墜河意外，50歲女性、59歲男性被救上岸後，男性傷者到院前心肺功能停止（OHCA），已送往醫院搶救，案發原因待查。

台北市工務局新建工程處表示，2名傷者為協助油漆廠商的台籍夫妻，在午休結束後駕駛自用小客車準備施工作業，因不明原因衝撞護欄並落河，經其他工程人員以橡皮艇搭救上岸，交由消防隊急救送醫。

新工處表示，已派員前往醫院關懷傷者，將持續提供必要協助，同時配合調查釐清事發原因。

台北市長蔣萬安今天出席維護公共安全督導會報前被媒體堵訪表示，市府對工安議題非常重視，勞動檢查處已在第一時間前往現場了解。

台北市勞檢處長何洪丞在會中說明，初步了解此案為2名鋼構塗裝包商，在駕駛自用小客車於工區便橋行駛時，因不明原因連人帶車墜入基隆河。

何洪丞說，事故發生時間雖然不在實際施工時，但地點在工區範圍內，所以還是會了解環境有無危害並確保工區安全，在釐清事故原因及相關責任歸屬後依調查結果查處辦理。

查處

