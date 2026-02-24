國小女童開學日竟墜樓亡 檢警今相驗父母哭斷腸

新北市新莊區1名12歲女童昨天上午7時許不明原因從住處高樓層墜落，重摔在社區中庭，經送醫急救仍因傷重不治。檢警今天下午在新北市立殯儀館相驗女童遺體，女童父母、哥哥都到場，難過的在相驗室掩面痛哭。女童確切墜樓原因仍待釐清。

據了解，新莊區中平路1處社區大樓，昨天上午有住戶發現1名女童在高樓層處徘徊，擔心女童發生意外立即報警。新北市消防局獲報派遣人車到場，不料救護人員剛進入社區，就發現女童已墜落在社區中庭失去生命跡象，緊急將女童送醫急救，但仍因傷重宣告不治。

警方立即圍起封鎖線採證，經調閱監視器發現女童自行搭電梯上樓，初步排除外力介入。據了解，女童平常均由父親陪同上學，昨天是開學日，女童上午7時許與父親搭電梯準備出門時，女童突然表示可以自己去學校，女童父親於是出門上班。不料女童竟又折返回社區，隨後就發生墜樓憾事，送醫後仍不治。