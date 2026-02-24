國小女童開學日竟墜樓亡 檢警今相驗父母哭斷腸
新北市新莊區1名12歲女童昨天上午7時許不明原因從住處高樓層墜落，重摔在社區中庭，經送醫急救仍因傷重不治。檢警今天下午在新北市立殯儀館相驗女童遺體，女童父母、哥哥都到場，難過的在相驗室掩面痛哭。女童確切墜樓原因仍待釐清。
據了解，新莊區中平路1處社區大樓，昨天上午有住戶發現1名女童在高樓層處徘徊，擔心女童發生意外立即報警。新北市消防局獲報派遣人車到場，不料救護人員剛進入社區，就發現女童已墜落在社區中庭失去生命跡象，緊急將女童送醫急救，但仍因傷重宣告不治。
警方立即圍起封鎖線採證，經調閱監視器發現女童自行搭電梯上樓，初步排除外力介入。據了解，女童平常均由父親陪同上學，昨天是開學日，女童上午7時許與父親搭電梯準備出門時，女童突然表示可以自己去學校，女童父親於是出門上班。不料女童竟又折返回社區，隨後就發生墜樓憾事，送醫後仍不治。
檢察官今天下午相驗女童遺體，女童父母、哥哥及學校老師都到場，在等待檢察官相驗時，女童父母不時掩面痛哭，場面令人鼻酸。女童墜樓原因仍待後續調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。