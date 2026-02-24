聽新聞
民權大橋車輛墜河意外 新工處：車內夫妻為油漆商1命危1傷
台北市民權大橋改建統包工程今下午發生油漆廠商的自小客車不明原因從便橋掉落基隆河意外，造成一人命危、一人受傷送醫。新工處表示，墜河的自小客車是油漆廠商車輛，車上兩人為夫妻，午休結束後約下午13時10分駕駛自用小客車於施工構台準備中，不明原因發生衝撞護欄後不慎落河情形。
新工處說，經其他工程人員以橡皮艇搭救上岸後，交由消防隊進行急救，並於13時40分後送至內湖三總急救。
為改善民權大橋舊橋結構老化、橋面沉降等問題，北市工務局新工處正進行橋梁改建統包工程，預計2025年至今年間陸續完工，不過今天春節連假結束才開工第二天，就發生有工程配合廠商的自小客車墜河意外，造成車內2人受困。
消防人員到場救援，受困車內的兩人其中一人沒有生命跡象，另一名女性則是意識清醒均送醫急救。北市勞檢處也已經派員前往勞動檢查，詳細事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。
