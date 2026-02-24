北市文山區知名餐廳女員工昨深夜反鎖冰櫃 今早發現已死亡

台北市文山區木新路一家東北菜餐廳，今天早上店家打算要開門做生意時，發現冰櫃反鎖，打開後發現69歲劉姓女員工，已經僵死其中，目前轄區警方正在釐清死因。

這家餐廳昨天並未營業，今天是農曆年節後的開業第一天，警方調閱監視器發現，餐廳劉姓女員工，在昨天深夜10時許，獨自進去尚未營業的餐廳。

今早餐廳準備開門營業，上午10時許檢視餐廳冷凍庫，冷凍庫由內反鎖，餐廳聯絡鎖匠破壞門鎖後，發現該餐廳員工劉女已在冰櫃內死亡，遺體倒臥冰櫃門口處。

警方鑑識初步勘查，沒有發現遭外力攻擊或其他傷痕，初步排除他殺嫌疑。

警方詢問家屬及商家，發現劉女23日夜間10時許離家後就再沒有回家。警方勘查現場，冷凍庫門口有緊急開門裝置，研判死者自行進入後，將冷凍庫反鎖，不過確切死因，警方將進一步調查。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980