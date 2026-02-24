台中警攔查單車男 揪出涉14件通緝落網
台中警方日前巡邏時，在北屯區發現林姓男子騎乘Ubike，卻騎得搖搖晃晃，經攔查關心發現他因涉及14件詐欺案，遭司法機關通緝，全案警詢後依法逮捕押解歸案。
台中市警察局第五分局今天表示，四平派出所警員8日晚間9時多，巡邏經過北屯區四平路時，發現1名男子騎乘Ubike經過，由於對方騎得搖搖晃晃，警方因此上前攔查關心。
不料26歲林男告知員警身分證字號後，經查詢警政系統，確認他因涉及14件詐欺案，分別遭基隆、宜蘭、台北、士林、新北、桃園、台中、南投、嘉義、台南等多個司法機關發布通緝。
林男稱自己是宜蘭人，當天是到台中找女友，全案警詢後依法逮捕押解歸案。
警方提醒，詐騙手法層出不窮，千萬不要輕信他人貿然匯款、轉帳，或將帳戶提供給他人使用，可能因而涉及詐欺案件，得不償失。
